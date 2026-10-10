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Agra News: आगरा-जगनेर मार्ग पर आमने-सामने भिड़ीं दो बाइकें

Sat, 10 Oct 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:56 AM IST
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agra news akola accident
अकोला। कस्बा में शुक्रवार को आगरा-जगनेर मार्ग पर दो बाइकें आमने-सामने भिड़ गईं। विरहरू निवासी मनोज आगरा से अपने गांव जा रहा था, तभी सामने से आ रहे बाइक सवार वीरेंद्र सिंह (निवासी आगरा) की बाइक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग दोनों बाइक सवारों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकोला ले गए, जहां चिकित्सक ने उनका उपचार किया। उपचार के बाद दोनों बाइक सवार अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। संवाद
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दोनों बाइक सवारों के मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया। - डॉ. केके शर्मा, अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकोला
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