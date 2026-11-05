आगरा: प्लॉट के नाम पर 9.50 लाख की ठगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई समेत चार नामजद

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पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से शिकायत के बाद थाना एकता में यह मामला दर्ज किया गया है। गढ़मान, खेरागढ़ निवासी हरिओम शर्मा ने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उनकी बहू आरती शर्मा को जाल में फंसाया। बांके गोपीधाम कॉलोनी, एकता में जमीन का सौदा कर 21 नवंबर, 2022 को 9.50 लाख रुपये लिए गए। इसमें 4.41 लाख और पांच लाख रुपये के दो चेक और नौ हजार रुपये नकद शामिल थे।आरोप लगाया कि प्लॉट का बैनामा कृष्ण मुरारीलाल उपाध्याय से कराया गया। बाद में आरोपियों ने प्लॉट को रास्ते से अलग कराने के लिए पांच लाख रुपये की अवैध मांग की। विरोध करने पर 14 जून को आरोपियों ने गालीगलौज और मारपीट की। प्राथमिकी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई दिनेश यादव, उनके पुत्र भूपेंद्र यादव, अजय यादव और कृष्ण मुरारीलाल उपाध्याय को नामजद किया गया है।एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस जमीन खरीद से संबंधित दस्तावेज की जांच करेगी। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।