यूपी: केबल ऑपरेटरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, ब्याज और जुर्माने पर मिलेगी 100% तक छूट; जानें पूरी योजना

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सहायक आयुक्त मनोरंजन कर विशाल सिंह ने सीटीवी नेटवर्क, डीजी, डेन और अन्य लोकल केबल ऑपरेटरों से बातचीत कर योजना के नियमों के बारे में बताया। जानकारी दी कि विशेष योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए प्रभावी है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर स्लैबवार ब्याज और पेनल्टी में भारी छूट दी जा रही है।नियमों के अनुसार 10 लाख रुपये तक के बकाए पर मूलधन पूरा जमा करने पर 100% ब्याज और 100% पेनल्टी माफ होगी। इसी प्रकार 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90% ब्याज व 100% पेनल्टी छूट, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के बकाये पर 75% ब्याज व 100% पेनल्टी छूट तथा 5 करोड़ से अधिक के बकाये पर 50% ब्याज और 100% जुर्माने की माफी का प्रावधान है।सभी लोकल केबल ऑपरेटरों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को आधिकारिक वेबसाइट (comtax.up.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि आवेदन या योजना को समझने में कोई भी समस्या आने पर ऑपरेटर किसी भी कार्यदिवस में कलेक्ट्रेट स्थित सहायक मनोरंजन कर आयुक्त के कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।