Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Diwali-Chhath Special Train to Stop at Agra's Idgah Station, Offering Relief to Mumbai and Gujarat Passengers

यूपी: दिवाली पर घर जाने वालों को रेलवे की सौगात, ईदगाह से पकड़ें आजमगढ़-उधना स्पेशल; जानें समय और रूट

Fri, 06 Nov 2026 09:46 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 09:46 AM IST
सार

दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आजमगढ़-उधना पूजा स्पेशल ट्रेन को आगरा के ईदगाह स्टेशन पर ठहराव दिया है। छह नवंबर को ट्रेन सुबह 6:50 बजे पहुंचेगी और पांच मिनट बाद रवाना होगी। इसमें 18 अनारक्षित कोच होंगे।
 

विज्ञापन
Diwali-Chhath Special Train to Stop at Agra's Idgah Station, Offering Relief to Mumbai and Gujarat Passengers
ईदगाह रेलवे स्टेशन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

 दिवाली और छठ पूजा पर ट्रेनों में भीड़ के बीच आगरा के यात्रियों को रेलवे ने राहत दी है। छह नवंबर को आजमगढ़ से उधना जाने वाली एकतरफा पूजा स्पेशल ट्रेन ईदगाह स्टेशन पर रुकेगी।
विज्ञापन


इससे आगरा के यात्री ईदगाह से ट्रेन पकड़कर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों तक जा सकेंगे। ट्रेन सुबह 6:50 बजे ईदगाह पहुंचेगी और पांच मिनट रुकने के बाद 6:55 बजे रवाना होगी। ट्रेन में अनारक्षित श्रेणी के 18 कोच होंगे।
विज्ञापन


आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि आजमगढ़-उधना स्पेशल (05017) छह नवंबर को आजमगढ़ से दोपहर 2 बजे चलेगी। मुहम्मदाबाद, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर और टूंडला होते हुए ईदगाह पहुंचेगी। यहां से बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, रामगंज मंडी, भवानी मंडी, नागदा, रतलाम, वडोदरा और सूरत होते हुए रात 11:10 बजे उधना पहुंचेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल (05021) छह नवंबर को शाम 7:30 बजे गोरखपुर से चलेगी। खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, मनमाड, नासिक रोड और कल्याण होते हुए अगले दिन सुबह 6:40 बजे मुंबई पहुंचेगी। इसमें 20 अनारक्षित कोच होंगे। यह ट्रेन आगरा में नहीं रुकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed