सड़क पर रखा है जनरेटर, तो हटा लें: नगर निगम ने शुरू की कार्रवाई, इस अस्पताल से वसूला 25 हजार का जुर्माना
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 22 Sep 2026 12:04 PM IST
सार
आगरा में नगर निगम ने संजय प्लेस से ईदगाह बस स्टैंड तक सड़क और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया। दर्जनों ठेल-धकेल और काउंटर जब्त किए गए, फुटपाथ पर बना ढाबा ध्वस्त किया गया और सड़क पर जनरेटर रखने पर अस्पताल पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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विस्तार
शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सोमवार को नगर निगम का बुलडोजर संजय प्लेस से ईदगाह तक गरजा। जेनरेटर से सड़क बाधित करने पर जीवन रेखा हॉस्पिटल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं संजय प्लेस में एक ढाबा ध्वस्त किया गया।
नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने संजय प्लेस से साईं की तकिया होते हुए ईदगाह बस स्टैंड तक सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया। सहायक अभियंता जीवेक और एसएफआई नीलेंद्र के नेतृत्व में चले इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने सार्वजनिक मार्ग बाधित कर रहे दर्जनों काउंटर और ठेल-धकेल जब्त कर लिए।
संजय प्लेस क्षेत्र में फुटपाथ पर अवैध रूप से संचालित एक ढाबे को ध्वस्त कर रास्ता खाली कराया गया। वहीं, सड़क किनारे जेनरेटर रखकर यातायात प्रभावित करने पर जीवन रेखा हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
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नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। पैदल यात्रियों और सुगम यातायात के लिए यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने संजय प्लेस से साईं की तकिया होते हुए ईदगाह बस स्टैंड तक सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया। सहायक अभियंता जीवेक और एसएफआई नीलेंद्र के नेतृत्व में चले इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने सार्वजनिक मार्ग बाधित कर रहे दर्जनों काउंटर और ठेल-धकेल जब्त कर लिए।
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संजय प्लेस क्षेत्र में फुटपाथ पर अवैध रूप से संचालित एक ढाबे को ध्वस्त कर रास्ता खाली कराया गया। वहीं, सड़क किनारे जेनरेटर रखकर यातायात प्रभावित करने पर जीवन रेखा हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
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नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। पैदल यात्रियों और सुगम यातायात के लिए यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।