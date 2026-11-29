Agra News: सैंया-इरादतनगर फ्लाईओवर पर टेंपो पलटने से युवक 100 फीट नीचे गिरा
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 10:57 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 10:57 PM IST
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सैंया। सैंया-इरादतनगर फ्लाईओवर ब्रिज पर रविवार अपराह्न अचानक एक टेंपो पलट गया। टेंपो में सवार युवक उछलकर फ्लाईओवर के किनारे 100 फीट नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसा अपराह्न करीब 3:40 बजे हुआ। एक टेंपो सवारियां लेकर खेरागढ़ की ओर से इरादत नगर की दिशा में फ्लाईओवर ब्रिज से गुजर रहा था। अचानक अनियंत्रित होकर टेंपो पलट गया। टेंपो में सवार रामलाल (32) निवासी सैंया उछलकर नीचे सड़क पर जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक 100 फीट नीचे गिरा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची एंबुलेंस ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंया पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे एसएन हॉस्पिटल, आगरा रेफर कर दिया।
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हादसा अपराह्न करीब 3:40 बजे हुआ। एक टेंपो सवारियां लेकर खेरागढ़ की ओर से इरादत नगर की दिशा में फ्लाईओवर ब्रिज से गुजर रहा था। अचानक अनियंत्रित होकर टेंपो पलट गया। टेंपो में सवार रामलाल (32) निवासी सैंया उछलकर नीचे सड़क पर जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक 100 फीट नीचे गिरा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची एंबुलेंस ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंया पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे एसएन हॉस्पिटल, आगरा रेफर कर दिया।
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