हिमाचल: कृषि और बागवानी विवि की कुलपति सर्च कमेटियों के अध्यक्ष बदले, अधिसूचना जारी
राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पूर्व कुलपति प्रो. अरुण दिवाकर नाथ बाजपेयी को दोनों सर्च कमेटियों का सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त किया है।
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हिमाचल प्रदेश के दोनों कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटियों में बदलाव किया गया है। राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पूर्व कुलपति प्रो. अरुण दिवाकर नाथ बाजपेयी को दोनों सर्च कमेटियों का सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज की जगह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकभवन सचिवालय ने 26 नवंबर को इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। यह बदलाव हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन में 28 अक्तूबर को जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए किया गया है।
इसके तहत डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति चयन के लिए गठित कमेटियों में बाजपेयी को कुलाधिपति का प्रतिनिधि बनाया गया है। दोनों कमेटियों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट सदस्य रहेंगे। नौणी विवि की कमेटी में केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा के कुलपति डॉ. अजीत कुमार शासनी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनाया गया है। वहीं, पालमपुर कृषि विवि की समिति में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की कुलपति प्रो. मीनाक्षी गोयल यूजीसी अध्यक्ष की प्रतिनिधि होंगी।
प्रो. बाजपेयी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की है। उनकी विशेषज्ञता आर्थिक सिद्धांत, विकास अर्थशास्त्र और आध्यात्मिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। अधिसूचनाओं के अनुसार दोनों समितियां कुलपति पद के लिए तीन से पांच नामों का पैनल तैयार कर कुलाधिपति को सौंपेंगी। चयन प्रक्रिया, बैठकों के तरीके और समिति के मुख्यालय सहित 28 अक्तूबर की अधिसूचनाओं में निर्धारित अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।