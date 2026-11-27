सचे पास मार्ग को आगामी आदेशों तक किया बंद

उधर, तापमान में लगातार गिरावट और सड़क पर बर्फ जमने की आशंका के चलते प्रशासन ने सचे पास मार्ग को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही मंडी जिले की बल्हघाटी में घनी धुंध का प्रकोप बढ़ गया है। सुंदरनगर से गुटकर तक सुबह करीब साढ़े नौ बजे तक कोहरे की चादर छाई रहती है। मौसम विभाग के अनुसार 28 नवंबर को बिलासपुर जिले में भाखड़ा जलाशय और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीहरा और आसपास के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना है। इसी तरह मंडी जिले की बल्ह घाटी के कुछ इलाकों में भी मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। सुबह के समय दृश्यता प्रभावित होने से वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है।