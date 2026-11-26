10 लाख के इनाम के लिए गंवाए हजारों रुपये

एक मामले में ऑनलाइन सर्च करते समय एक व्यक्ति को लॉटरी का विज्ञापन मिला। उसने 500 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से तीन टिकट खरीद लिए। अगले दिन उसके पास अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया, जिसमें 10 लाख रुपये का इनाम निकलने की जानकारी दी गई। ठगों ने इनाम की राशि जारी करने के लिए फॉर्म प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 4,500 रुपये मांगे। इनाम मिलने की खुशी में व्यक्ति ने यह रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद ठगों ने टीडीएस के नाम पर 18 हजार रुपये और आरबीआई से संबंधित शुल्क बताकर 16 हजार रुपये और जमा करवाने को कहा। पीड़ित ने यह रकम भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद उसे 10 लाख रुपये का इनाम नहीं मिला। इस तरह ठगों ने इनाम का लालच देकर उससे हजारों रुपये ऐंठ लिए।