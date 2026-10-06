HP Big News: राष्ट्रपति तीन दिवसीय हिमाचल दाैरे पर, माैसम ने बदली करवट, प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को तीन दिवसीय दाैरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंचीं। पहले उन्होंने बिलासपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षुओं को डिग्रियां प्रदान कीं। इसके बाद राष्ट्रपति मनाली के लिए रवाना हुईं। उधर, हिमाचल में माैसम ने करवट बदली है। मनाली-धर्मशाला में झमाझम बारिश और लाहाैल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी का दाैर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के रोहड़ू दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अनदेखी को लेकर प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जताई है। वहीं हमीरपुर के सदर थाना क्षेत्र के मैड़ में संदिग्ध वाहन की जांच के दौरान पुलिस दल के एक हेड कांस्टेबल को कुत्ते के काटने का मामला सामने आया है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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