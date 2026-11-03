हिमाचल: रामपुर विधायक नंद लाल का निधन, आईटीबीपी, कमांडो के बाद SPG से जुड़े; 2007 में पहली बार गए थे विधानसभा
हिमाचल प्रदेश के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक नंद लाल का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2007 में राजनीति में कदम रखा था और लगातार चार विधानसभा चुनाव जीतकर रामपुर का प्रतिनिधित्व किया। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रामपुर विधानसभा सीट से विधायक नंद लाल का मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद रामपुर क्षेत्र में शोक का माहौल है। नंद लाल 72 वर्ष के थे। नंद लाल ने सरकारी सेवा से राजनीति तक का सफर तय किया था। चुनावी राजनीति में आने से पहले उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में अपनी सेवाएं दी थीं। इसके अलावा उन्हें विशेष सुरक्षा समूह (SPG) में भी काम करने का अनुभव था। सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया।
2007 में पहली बार बने विधायक
नंद लाल ने वर्ष 2007 में रामपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बृज लाल को 6,470 मतों से पराजित किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 9,471 मतों के अंतर से जीत हासिल की। 2017 में भी वह 4,037 मतों से विजयी रहे। वर्ष 2022 के चुनाव में मुकाबला काफी करीबी रहा और उन्होंने 567 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इस तरह नंद लाल लगातार चार विधानसभा चुनाव जीतकर रामपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे।
सुरक्षा बल से राजनीति तक का सफर
नंद लाल का जन्म 16 अप्रैल 1954 को रामपुर बुशहर के देवठी में हुआ था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की थी। शिक्षा के बाद उन्होंने आईटीबीपी में सेवाएं शुरू कीं। सुरक्षा क्षेत्र में काम करने के दौरान वह कमांडो दल और SPG से भी जुड़े रहे। बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर उन्होंने सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की।
सरकार और विधानसभा में निभाईं अहम जिम्मेदारियां
विधायक बनने के बाद नंद लाल को वर्ष 2013 में मुख्य संसदीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विधानसभा में भी उन्होंने अलग-अलग समितियों के माध्यम से काम किया। वर्ष 2022 में चौथी बार चुनाव जीतने के बाद उन्हें विधानसभा की कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद मार्च 2024 में प्रदेश सरकार ने उन्हें सातवें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पद के साथ उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया गया था।
नंद लाल को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी नेताओं में गिना जाता था। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उनका राजनीतिक सफर करीब डेढ़ दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहा। उनके निधन से रामपुर ने अपने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि को खो दिया है।
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल के आकस्मिक निधन पर उपमंडल प्रशासन रामपुर बुशहर ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रशासन ने उनके निधन को रामपुर क्षेत्र और समस्त प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।
उपमंडलाधिकारी (नागरिक) हर्ष अमरेंद्र सिंह ने कहा कि नंद लाल अपने सार्वजनिक जीवन में क्षेत्र के विकास और समाज के प्रति समर्पित रहे। उनके योगदान और क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को सदैव याद किया जाएगा।
प्रशासन की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। साथ ही ईश्वर से परिवारजनों और शुभचिंतकों को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई है। नंद लाल के निधन के चलते प्रशासन ने मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय लवी मेला-2026 के तहत आयोजित होने वाली पूर्व निर्धारित गतिविधियों को स्थगित कर दिया है।