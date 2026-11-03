हिमाचल: भाजपा युवा मोर्चा में संगठनात्मक फेरबदल, 17 जिलों के प्रभारी नियुक्त; जानें किसे कहां की जिम्मेदारी

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मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदेश के अलग-अलग संगठनात्मक जिलों में पार्टी पदाधिकारियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस सूची में प्रदेश उपाध्यक्षों से लेकर महामंत्री, सचिव, प्रवक्ता और मीडिया पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।क्रमांक जिला नाम प्रदेश पद1 चंबा अरविंद कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष2 नूरपुर मनप्रीत सिंह प्रदेश आईटी संयोजक3 कांगड़ा नेक राज ठाकुर प्रदेश सचिव4 पालमपुर अभिषेक ठाकुर प्रदेश कोषाध्यक्ष5 देहरा शाश्वत कपूर प्रदेश महामंत्री6 हमीरपुर मनोज चंदेल मीडिया सह-प्रभारी7 ऊना योगेश ठाकुर प्रदेश उपाध्यक्ष8 बिलासपुर भुवनेश ठाकुर मुख्य प्रवक्ता9 सुंदरनगर संजय बरटा प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक10 मंडी अमित ठाकुर प्रदेश उपाध्यक्ष11 कुल्लू अमीन चौहान प्रदेश प्रवक्ता12 लाहौल-स्पीति रुचिन चौहान प्रदेश सचिव13 किन्नौर नील कमल गुप्ता प्रदेश प्रवक्ता14 महासू विनिल पाल प्रदेश सचिव15 शिमला रोहित भारद्वाज प्रदेश उपाध्यक्ष16 सोलन सुशील कडसौली प्रदेश महामंत्री17 सिरमौर निशांत ठाकुर प्रदेश मीडिया प्रभारी