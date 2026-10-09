हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में शुक्रवार सुबह प्रसव के दौरान एक महिला और उनके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उधर, शिमला जिले में सनेई से रामपुर जा रही एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक की माैत हो गई। वहीं हिमफेड के निदेशक मंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। माैसम की बात करें तो प्रदेश के कई भागों में छह दिनों तक बारिश का दाैर जारी रहने का पूर्वानुमान है। वहीं विदेश में नौकरी करने के इच्छुक हिमाचल के युवाओं के लिए यूएई में रोजगार का अवसर माैका है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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