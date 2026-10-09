हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ मर्यादित (हिमफेड) के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष महेश्वर चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त, हिमफेड के नियमित कार्यों एवं प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया तथा आवश्यक अनुमोदन प्रदान किए गए। बैठक के दौरान प्रदेश में हिमफेड की ओर से किए जा रहे उर्वरक बिक्री कार्यों की समीक्षा की गई। निदेशक मंडल ने उर्वरकों की बिक्री को बढ़ावा देने तथा किसानों तक कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों ने अध्यक्ष महेश्वर चौहान की ओर से हिमफेड के विकास, सुदृढ़ीकरण एवं व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

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