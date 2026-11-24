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राज्यों और जिलों से आने वाले वाहनों से बढ़ जाती है चुनौतीसंवाद न्यूज एजेंसीशिमला। राजधानी की सड़कों पर यातायात व्यवस्था संभालने और लोगों को सुरक्षित सफर उपलब्ध करवाने में जुटे ट्रैफिक पुलिस के 70 जवानों को सम्मानित किया गया। बचत भवन में आयोजित समारोह में एसएसपी गौरव सिंह ने जवानों को पुरस्कृत कर उनकी सेवाओं की सराहना की।यह जवान सुबह से देर शाम तक शहर के व्यस्त चौक-चौराहों पर यातायात सुचारू रखने के साथ पर्यटकों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। शिमला में यातायात व्यवस्था संभालना लगातार चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव केवल स्थानीय यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की संख्या भी इसमें बड़ी हिस्सेदारी रखती है। प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार शिमला जिले में 2,29,421 वाहन पंजीकृत हैं। इसके अलावा पर्यटन सीजन और सप्ताहांत में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक वाहन राजधानी पहुंचते हैं। मई के आंकड़े भी शहर में वाहनों के दबाव को दर्शाते हैं।शिमला पुलिस के अनुसार एक से 24 मई के बीच शहर के विभिन्न प्रवेश मार्गों पर करीब 6.31 लाख वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई। इनमें से करीब 3.70 लाख वाहन सोलन-शिमला मार्ग से गुजरे। वहीं, 18 से 24 मई के बीच महज सात दिनों में शहर के प्रवेश मार्गों से करीब 1.54 लाख वाहनों की आवाजाही हुई। इनमें दूसरे राज्यों से आने वाले करीब 25 हजार वाहन शामिल थे। ऐसे में यातायात पुलिस के जवानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जवानों ने सम्मानित किए जाने पर एसएसपी गौरव सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनके काम की सराहना से पूरी टीम का मनोबल बढ़ा है।