विदेश में नौकरी का मौका: यूएई में इलेक्ट्रीशियन और फिटर के पदों पर भर्ती, 14 अक्तूबर तक यहां करें पंजीकरण

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चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम दो वर्ष के अनुबंध पर नौकरी दी जाएगी। पदों के लिए मासिक वेतन 1,100 से 1,300 संयुक्त अरब अमीरात दिरहम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को नियमानुसार अतिरिक्त काम का भुगतान, निःशुल्क भोजन या भोजन भत्ता, रोजगार की शर्तों के अनुसार आवास और परिवहन सुविधा मिलेगी। वीजा की व्यवस्था नियोक्ता करेगा। इसके अलावा प्रतिवर्ष एक माह का सवेतन अवकाश और हवाई टिकट के लिए 2,700 दिरहम का वार्षिक भत्ता भी निर्धारित है।इलेक्ट्रीशियन अथवा फिटर ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा करने वाले युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नए उम्मीदवारों के साथ अनुभवी अभ्यर्थी भी पात्र हैं। आवेदन करने वालों की आयु 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है। जिन युवाओं के पास फिलहाल पासपोर्ट नहीं है, वे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चयन होने पर सात दिनों के भीतर पासपोर्ट बनवाना होगा।भर्ती के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्तूबर 2026 निर्धारित की गई है। पंजीकृत अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 16 और 17 अक्तूबर 2026 को होंगे। साक्षात्कार स्थल की जानकारी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये सेवा शुल्क और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी सहित कुल 35,400 रुपये देने होंगे। इसके अतिरिक्त 1,500 रुपये चिकित्सा जांच शुल्क भी निर्धारित किया गया है।