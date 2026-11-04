सुरक्षा: बिजली के पोल पर चढ़ते ही खतरे का अलार्म देगा नया डिटेक्टर, हिमाचल में खरीदे गए 1,984 उपकरण

फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश के लिए 1,984 हाई वोल्टेज डिटेक्टर खरीदे गए हैं। ये उपकरण लाइन में वोल्टेज की मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम हैं। यदि लाइन में करंट या वोल्टेज मौजूद है तो डिटेक्टर अलार्म बजाने के साथ एलईडी लाइट के माध्यम से भी कर्मचारी को सतर्क करेगा। दरअसल, बिजली की लाइनों पर मरम्मत के दौरान अनजाने में बिजली की सप्लाई शुरू होने या दूसरी लाइनों से इंडक्शन के कारण वोल्टेज उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है।



बिजली बोर्ड के अनुसार 33 केवी लाइन पर मरम्मत के दौरान 13 फीट, 11 केवी लाइन पर छह फीट और 440 वोल्ट की लाइन पर चार फीट की दूरी से ही अलार्म बजने लगेगा। इसके अलावा 22 और 66 केवी लाइनों के लिए भी अलग-अलग अलर्ट दूरी निर्धारित की गई है। बिजली बोर्ड के अनुसार यह उपकरण पोर्टेबल है। ऐसे में कर्मचारी इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले

जा सकेंगे।