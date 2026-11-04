हिमाचल: 18.29 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में हिमालयन ग्रुप के चेयरमैन की जमानत रद्द

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत ने हिमालयन और एपेक्स ग्रुप के चेयरमैन रजनीश बंसल को राहत देने से मना करते हुए नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत (सीबीआई कोर्ट) शिमला के विशेष न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित अनिवार्य दोहरी शर्तों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा है। इसके अलावा जांच से बचने के आरोपी के पूर्व आचरण और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत के सामान्य आधारों पर भी उसे राहत नहीं दी जा सकती।

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