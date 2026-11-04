फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Forest Department: Sushil Singla to be the state’s Principal Chief Conservator of Forests; notificati

हिमाचल वन विभाग: सुशील सिंगला होंगे प्रदेश के प्रधान मुख्य अरण्यपाल, अधिसूचना जारी

Wed, 04 Nov 2026 07:20 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 07:20 PM IST
सार

आईएफएस के वरिष्ठ अधिकारी सुशील कुमार सिंगला को प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) नियुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

विज्ञापन
Himachal Forest Department: Sushil Singla to be the state’s Principal Chief Conservator of Forests; notificati
सुशील सिंगला होंगे प्रदेश के प्रधान मुख्य अरण्यपाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के वरिष्ठ अधिकारी सुशील कुमार सिंगला को प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) नियुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सुशील कुमार वर्ष 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। अधिसूचना के अनुसार मूल विभाग में वापसी के बाद सिंगला को अगले आदेश तक प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) का कार्यभार सौंपने के आदेश दिए गए हैं।

विज्ञापन


उन्हें तत्काल प्रभाव से अपना नया दायित्व संभालने और इसकी सूचना वन विभाग को देने के लिए कहा गया है। वन विभाग की प्रधान सचिव एम. सुधा देवी की ओर से जारी अधिसूचना में इस नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसकी प्रतियां केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रदेश के कार्मिक विभाग, मुख्यमंत्री के सचिवालय और संबंधित वन अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed