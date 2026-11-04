हिमाचल सरकार का एलान: 1,444 श्रमिक परिवारों को दिवाली पर 6.10 करोड़ की सौगात, सीएम वितरित करेंगे राशि

हिमाचल प्रदेश के हजारों श्रमिक परिवारों को दिवाली के अवसर पर आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 6 नवंबर को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से यह राशि वितरित करेंगे। कुल 6,10,57,310 रुपये की यह सहायता 1,444 पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को दी जाएगी। यह राशि विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाएगी। इसमें विवाह सहायता योजना के लिए 1 करोड़ 70 लाख 87 हजार रुपये शामिल हैं। शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 14 लाख 67 हजार 700 रुपये दिए जाएंगे। चिकित्सा सहायता योजना के तहत 54,610 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए 32 लाख 80 हजार रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 86 लाख 58 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। शेष 5 लाख 10 हजार रुपये अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरित किए जाएंगे। यह सहायता श्रमिक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

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