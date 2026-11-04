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हिमाचल सरकार का एलान: 1,444 श्रमिक परिवारों को दिवाली पर 6.10 करोड़ की सौगात, सीएम वितरित करेंगे राशि

Wed, 04 Nov 2026 07:13 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Nov 2026 07:13 PM IST
सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 6 नवंबर को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से यह राशि वितरित करेंगे। कुल 6,10,57,310 रुपये की यह सहायता 1,444 पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को दी जाएगी।

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Himachal govt announcement: A Diwali gift of ₹6.10 crore for 1,444 labourer families; the CM will distribute t
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के हजारों श्रमिक परिवारों को दिवाली के अवसर पर आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 6 नवंबर को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से यह राशि वितरित करेंगे। कुल 6,10,57,310 रुपये की यह सहायता 1,444 पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को दी जाएगी। यह राशि विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाएगी। इसमें विवाह सहायता योजना के लिए 1 करोड़ 70 लाख 87 हजार रुपये शामिल हैं। शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 14 लाख 67 हजार 700 रुपये दिए जाएंगे। चिकित्सा सहायता योजना के तहत 54,610 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मृत्यु एवं अंतिम संस्कार सहायता योजना के लिए 32 लाख 80 हजार रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 86 लाख 58 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। शेष 5 लाख 10 हजार रुपये अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरित किए जाएंगे। यह सहायता श्रमिक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

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जिलावार लाभार्थियों का विवरण
हमीरपुर जिले के 148 लाभार्थियों को 64,94,610 रुपये मिलेंगे। चंबा के 50 लाभार्थियों को 14,12,600 रुपये दिए जाएंगे। सिरमौर के 29 लाभार्थियों को 15,38,200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मंडी जिले के 440 लाभार्थियों को सहायता मिलेगी। किन्नौर जिले के 168 लाभार्थियों को 64,92200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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सरकार का श्रमिक कल्याण पर जोर
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। बोर्ड की विभिन्न योजनाओं से श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह, उपचार और आवास में सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना चाहती है। 6 नवंबर को वितरित होने वाली यह सहायता सरकार की श्रमिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है।

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