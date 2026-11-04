रणजी ट्रॉफी: राजस्थान के खिलाफ बैकफुट पर हिमाचल, जीत के लिए 364 रन की दरकार

लक्ष्य का पीछा करने उतरी हिमाचल की दूसरी पारी की शुरुआत भी खराब रही। इन्नेश महाजन दो, शुभम अरोड़ा छह, अंकुश बैंस 11 और वैभव काल्टा सात रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान पुखराज मन्न और आकाश वशिष्ठ ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दिन का खेल समाप्त होने तक हिमाचल ने चार विकेट पर 83 रन बना लिए थे। कप्तान पुखराज मन्न 39 और आकाश वशिष्ठ 18 रन बनाकर क्रीज पर हैं। राजस्थान की ओर से डेनिश विजय भांभू ने दो, जबकि अनिकेत चौधरी और साहिल धवन ने एक-एक विकेट लिया। चौथे दिन हिमाचल के सामने पहले विकेट बचाकर पारी को आगे बढ़ाने और मुकाबले में वापसी करने की चुनौती होगी।