रणजी ट्रॉफी: राजस्थान के खिलाफ बैकफुट पर हिमाचल, जीत के लिए 364 रन की दरकार
जवाब में हिमाचल ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में चार विकेट पर 83 रन बना लिए थे। टीम को जीत के लिए अब भी 364 रन की जरूरत है, जबकि उसके छह विकेट शेष हैं।
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राजस्थान के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में पहली जीत की उम्मीद लगाए हिमाचल प्रदेश की टीम तीसरे दिन बैकफुट पर आ गई। राजस्थान ने दूसरी पारी में आठ विकेट पर 521 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। पहली पारी में 75 रन की बढ़त हासिल करने वाली राजस्थान की टीम ने हिमाचल के सामने जीत के लिए 447 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में हिमाचल ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में चार विकेट पर 83 रन बना लिए थे। टीम को जीत के लिए अब भी 364 रन की जरूरत है, जबकि उसके छह विकेट शेष हैं।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी हिमाचल की दूसरी पारी की शुरुआत भी खराब रही। इन्नेश महाजन दो, शुभम अरोड़ा छह, अंकुश बैंस 11 और वैभव काल्टा सात रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान पुखराज मन्न और आकाश वशिष्ठ ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दिन का खेल समाप्त होने तक हिमाचल ने चार विकेट पर 83 रन बना लिए थे। कप्तान पुखराज मन्न 39 और आकाश वशिष्ठ 18 रन बनाकर क्रीज पर हैं। राजस्थान की ओर से डेनिश विजय भांभू ने दो, जबकि अनिकेत चौधरी और साहिल धवन ने एक-एक विकेट लिया। चौथे दिन हिमाचल के सामने पहले विकेट बचाकर पारी को आगे बढ़ाने और मुकाबले में वापसी करने की चुनौती होगी।