हिमाचल: आईएएस विवेक को बीबीएनडीए के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार, तीन एचएएस अधिकारी पदोन्नत
सरकार ने आईएएस अधिकारी विवेक चंदेल को बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। सरकार के कार्मिक विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की है।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी विवेक चंदेल को बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। सरकार के कार्मिक विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी की है। विवेक चंदेल 2018 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में नगर निगम बद्दी जिला सोलन के कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। अब वह अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ-साथ बीबीएनडीए के सीईओ का कार्यभार भी संभालेंगे।
निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर तीन एचएएस अधिकारी पदोन्नत
प्रदेश सरकार ने एचएएस अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह (2014 बैच) को संयुक्त सचिव से अतिरिक्त सचिव पर पदोन्नत किया है। वह वर्तमान में जनजातीय विकास एवं बागवानी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-संयुक्त सचिव (निर्वाचन) नीरज चांदला (2014 बैच) को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन) का पदनाम दिया गया है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत भानु गुप्ता (2018 बैच) को 14 नवंबर 2026 से अतिरिक्त निदेशक का पदनाम मिलेगा। यह बदलाव निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने के आधार पर किया गया है।
राजेश गौतम पदोन्नत होकर बने उप सचिव
राज्य सचिवालय सेवा के अधिकारी राजेश गौतम को पदोन्नत कर उप सचिव बनाया गया है। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी राजेश गौतम को अवर सचिव से नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। उन्हें पे-मैट्रिक्स लेवल-23 के तहत 83,600 से 2,03,100 रुपये वेतनमान और 5,000 रुपये मासिक सचिवालय वेतन मिलेगा। पदोन्नति के बाद भी वह वर्तमान तैनाती स्थल पर सेवाएं देते रहेंगे।