हिमाचल: आईएएस विवेक को बीबीएनडीए के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार, तीन एचएएस अधिकारी पदोन्नत

निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर तीन एचएएस अधिकारी पदोन्नत

प्रदेश सरकार ने एचएएस अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह (2014 बैच) को संयुक्त सचिव से अतिरिक्त सचिव पर पदोन्नत किया है। वह वर्तमान में जनजातीय विकास एवं बागवानी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-संयुक्त सचिव (निर्वाचन) नीरज चांदला (2014 बैच) को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-अतिरिक्त सचिव (निर्वाचन) का पदनाम दिया गया है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत भानु गुप्ता (2018 बैच) को 14 नवंबर 2026 से अतिरिक्त निदेशक का पदनाम मिलेगा। यह बदलाव निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने के आधार पर किया गया है।