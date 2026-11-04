हिमाचल विश्वविद्यालय: करवा चौथ पर स्थगित परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी, 12 नंवबर से होंगी शुरू

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने करवा चौथ को स्थगित स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, बीबीए, बीसीए, बीवॉक, बीएफए, बीपीए, बीएड, बीएचएम और पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन सहित विभिन्न कोर्सों की परीक्षाओं की नई तिथियां निर्धारित की गई हैं। अब इन परीक्षाओं को नवंबर में अलग-अलग तिथियों पर करवाया जाएगा। अधिकांश परीक्षाएं 12 से 26 नवंबर के बीच होंगी। केवल स्थगित परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। संबंधित परीक्षा की डेटशीट में अन्य सभी विवरण पहले की तरह ही रहेंगे।

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बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं में समाजशास्त्र का पेपर 26 नवंबर को दोपहर 12 से शाम पांच बजे तक होगा, जबकि कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा 26 नवंबर को सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक होगी। द्वितीय वर्ष में आधुनिक हिंदी कविता और रसायन विज्ञान के पेपर 26 नवंबर को होंगे। तृतीय वर्ष में राजनीतिक विज्ञान, भू-विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा विषयों के स्थगित पेपर भी नए कार्यक्रम के अनुसार होंगे। स्नातकोत्तर कक्षाओं के उन विद्यार्थियों के लिए भी नई तिथियां जारी की हैं जो खराब मौसम के कारण जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए थे। इनके अलावा शास्त्री, प्रभाकर और प्राक शास्त्री की अनुपूरक परीक्षाओं का कार्यक्रम भी संशोधित किया गया है।