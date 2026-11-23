बच्चों के आधार कार्ड में दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी को समय पर अपडेट करवाना जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नियमों के अनुसार पांच और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) करवाना होता है। इसके तहत बच्चों के फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतलियों (आइरिस) और चेहरे से संबंधित पहचान की जानकारी दोबारा दर्ज की जाती है। हिमाचल प्रदेश में अभिभावकों को राहत देते हुए यूआईडीएआई ने पांच से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह सुविधा 30 सितंबर 2027 तक निशुल्क कर दी है। इस अवधि में बायोमेट्रिक अपडेट करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

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बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनके शारीरिक लक्षणों में बदलाव होता है। इसका असर फिंगरप्रिंट और आइरिस जैसे बायोमेट्रिक विवरण पर भी पड़ सकता है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड से पहचान सत्यापित करने में परेशानी हो सकती है। समय पर अपडेट करवाने से आधार प्रमाणीकरण आसान होगा और छात्रवृत्ति, स्कूल-कॉलेज में दाखिले, प्रतियोगी परीक्षाओं सहित आधार आधारित सेवाओं का लाभ लेने में दिक्कतों से बचा जा सकेगा। बच्चों की सुविधा के लिए स्कूलों में विशेष आधार अपडेट शिविर लगाए जाएंगे। अभिभावक शिविरों की तारीख और समय की जानकारी स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रशासन से ले सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी आधार सेवा केंद्र या अधिकृत आधार केंद्र पर भी बायोमेट्रिक अपडेट करवाया जा सकता है।