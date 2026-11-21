पंजाब बोर्ड परीक्षा 2027: 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियां घोषित, जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 8, 10 और 12 की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तीनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 से 20 जनवरी 2027 तक होंगी। लिखित परीक्षाएं मार्च में शुरू होंगी।
विस्तार
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 8, 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तीनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 8 से 20 जनवरी 2027 तक होंगी, जबकि लिखित परीक्षाएं मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक चलेंगी।
PSEB प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें
|कक्षा
|प्रैक्टिकल परीक्षा
|कक्षा 8
|8 से 20 जनवरी 2027
|कक्षा 10
|8 से 20 जनवरी 2027
|कक्षा 12
|8 से 20 जनवरी 2027
लिखित परीक्षाएं मार्च से अप्रैल तक
कक्षा 8 और 12 की लिखित परीक्षाएं 5 मार्च 2027 से शुरू होंगी। कक्षा 10 की परीक्षा 19 मार्च से आयोजित की जाएगी। कक्षा 10 और 12 के लिए जारी कार्यक्रम में ओपन स्कूल प्रणाली के तहत पंजीकृत विद्यार्थी भी शामिल हैं।
|कक्षा
|लिखित परीक्षा की अवधि
|कक्षा 8
|5 से 18 मार्च 2027
|कक्षा 10
|19 मार्च से 20 अप्रैल 2027
|कक्षा 12
|5 मार्च से 23 अप्रैल 2027
पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया कार्यक्रम
रिपोर्ट्स के अनुसार, परीक्षा कार्यक्रम 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विस्तृत कार्यक्रम बनाते समय चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं और प्रशासनिक ड्यूटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि परीक्षाओं के आयोजन में बाधा न आए।
विषयवार डेटशीट अलग से जारी होगी
बोर्ड विषयवार विस्तृत डेटशीट अलग से जारी करेगा। विद्यार्थी इसे PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे विस्तृत टाइमटेबल, परीक्षा निर्देश और अन्य अपडेट के लिए वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
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