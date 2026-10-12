Chd-Punjab Big News: सीएम मान के ओएसडी राजबीर घुमन को राहत, अकाल तख्त पहुंचा बंगला साहिब गुरुद्वारा केस

वीजा कंसल्टेंसी के दफ्तर पर फायरिंग

लुधियाना के पॉश इलाके मॉडल टाउन एक्सटेंशन में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक वीजा कंसल्टेंसी के दफ्तर को निशाना बनाकर फायरिंग की। शुरुआती पड़ताल में यह मामला रंगदारी के लिए धमकी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पीड़ित को पहले भी लगातार धमकियां मिल रही थीं। रविवार देर रात दो अज्ञात हमलावर एक बाइक पर सवार होकर आए और 'राइटवे वीजा कंसल्टेंट्स' के दफ्तर के बाहर रुककर दहशत फैलाने के इरादे से 2 से 3 राउंड गोलियां चलाईं। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पढ़ें पूरी खबर