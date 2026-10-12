अमृतसर कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी: ई-मेल मिलने के बाद अलर्ट, भेजने वाले की तलाश में जुटी पुलिस

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्यालय परिसर में चेकिंग कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए धमकी देने वाले की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।पुलिस की ओर से मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। अब ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी किसने दी और इसके पीछे उसका क्या मकसद था। फिलहाल, धमकी की वास्तविकता और इसके पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए जांच जारी है।