गुजरात के वडनगर से काशी पहुंचे सेवा यात्रियों ने बनारस के बदलते स्वरूप और विकास कार्यों की सराहना की। श्री काशी विश्वनाथ धाम और शहर में हुए विकास कार्यों को देखकर यात्रियों ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए जिस तरह काशी का विकास हुआ है, वह देश के दूसरे शहरों के लिए भी उदाहरण है। यात्रियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी में हुए बदलाव को सराहा और कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे ही दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है।
यूपी: युवा शक्ति ने की काशी के विकास की सराहना, कहा- नेता नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए; कॉरिडोर देख अभिभूत
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 08 Oct 2026 06:11 AM IST
सार
गुजरात से काशी पहुंचे यात्रियों ने शहर के विकास कार्यों और धार्मिक स्थलों की सराहना की। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देखकर युवा यात्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता होना चाहिए। यात्रियों ने मंदिर में दर्शन-पूजन किया और काशी की व्यवस्थाओं को देखा। विकास कार्यों और धार्मिक वातावरण से यात्री अभिभूत नजर आए।
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