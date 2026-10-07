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यूपी: युवा शक्ति ने की काशी के विकास की सराहना, कहा- नेता नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए; कॉरिडोर देख अभिभूत

Thu, 08 Oct 2026 06:11 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 08 Oct 2026 06:11 AM IST
सार

गुजरात से काशी पहुंचे यात्रियों ने शहर के विकास कार्यों और धार्मिक स्थलों की सराहना की। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देखकर युवा यात्रियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता होना चाहिए। यात्रियों ने मंदिर में दर्शन-पूजन किया और काशी की व्यवस्थाओं को देखा। विकास कार्यों और धार्मिक वातावरण से यात्री अभिभूत नजर आए।

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Youth praise Kashi development say leaders should be like Narendra Modi left awestruck corridor
स्वागत से अभिभूत हुए लोग। - फोटो : अमर उजाला

गुजरात के वडनगर से काशी पहुंचे सेवा यात्रियों ने बनारस के बदलते स्वरूप और विकास कार्यों की सराहना की। श्री काशी विश्वनाथ धाम और शहर में हुए विकास कार्यों को देखकर यात्रियों ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए जिस तरह काशी का विकास हुआ है, वह देश के दूसरे शहरों के लिए भी उदाहरण है। यात्रियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी में हुए बदलाव को सराहा और कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे ही दूरदर्शी नेतृत्व की जरूरत है।

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Youth praise Kashi development say leaders should be like Narendra Modi left awestruck corridor
तिलक लगाकर हुआ युवा शक्ति का स्वागत। - फोटो : संवाद

गुजरात से काशी पहुंचे सेवा यात्रियों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद उन्होंने कॉरिडोर और आसपास के क्षेत्र का भ्रमण किया। विशाल परिसर, सुविधाओं और मंदिर तक श्रद्धालुओं की आसान पहुंच देखकर युवा यात्री खासे प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि पहले काशी के बारे में जैसा सुना था, उससे कहीं अधिक बदला हुआ और व्यवस्थित स्वरूप यहां देखने को मिला।

Youth praise Kashi development say leaders should be like Narendra Modi left awestruck corridor
हर-हर महादेव का उद्घोष लगाते हुए। - फोटो : अमर उजाला

युवाओं ने कहा कि वडनगर से काशी तक की यात्रा में उन्हें देश की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का अवसर मिला। काशी पहुंचने के बाद गंगा घाट, मंदिर और विश्वनाथ धाम का अनुभव उनके लिए यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। 

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काशी में विकास कार्यों के साथ शहर की मूल पहचान को बनाए रखने का प्रयास भी दिखाई देता है। विश्वनाथ धाम - फोटो : अमर उजाला

काशी में विकास कार्यों के साथ शहर की मूल पहचान को बनाए रखने का प्रयास भी दिखाई देता है। विश्वनाथ धाम की भव्यता और श्रद्धालुओं के लिए विकसित सुविधाओं ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि काशी का अनुभव केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां आने वाला व्यक्ति देश की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ता है।

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बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ कार्यकर्ता। - फोटो : अमर उजाला

यात्रियों ने देश की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को जानने के लिए ऐसे स्थलों की यात्रा करने की अपील की। भारत की ताकत उसकी विविध संस्कृति और विरासत में है और नई पीढ़ी को इससे जोड़ना जरूरी है।

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