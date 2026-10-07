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सेवा संकल्प अभियान: काशी में ढोल-नगाड़ों के बीच 500 यात्रियों का स्वागत, तस्वीरों में देखें- युवाओं का उत्साह

Wed, 07 Oct 2026 10:08 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 07 Oct 2026 10:08 AM IST
सार

काशी में सेवा संकल्प यात्रियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। वडनगर से काशी पहुंचे 500 यात्रियों का तिलक लगाकर और पुष्पवर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में देखें, पल- पल की अपडेट

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Grand welcome for 500 bike riders at Sampurnanand Sanskrit university in varanasi
सेवा संकल्प यात्रियों का भव्य स्वागत - फोटो : अमर उजाला
वडनगर गुजरात से बाइक से काशी आए करीब 500 बाइक यात्रियों का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए बुधवार की सुबह से संकल्प यात्रियों का जमावड़ा कार्यक्रम स्थल पर होने लगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में यात्रियों को तिलक लगाकर और पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं ढोल-नगाड़ों की आवाज से पूरा परिसर गूंज उठा। भाजपा के कार्यकर्ता सुबह से बस में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे। देखें- तस्वीरें
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Grand welcome for 500 bike riders at Sampurnanand Sanskrit university in varanasi
सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला
वडनगर गुजरात से बाइक से काशी आए करीब 500 बाइक यात्रियों का भव्य स्वागत।
Grand welcome for 500 bike riders at Sampurnanand Sanskrit university in varanasi
सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला
वडनगर गुजरात से बाइक से काशी आए करीब 500 बाइक यात्रियों का भव्य स्वागत।

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Grand welcome for 500 bike riders at Sampurnanand Sanskrit university in varanasi
सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला
वडनगर गुजरात से बाइक से काशी आए करीब 500 बाइक यात्रियों का भव्य स्वागत।
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Grand welcome for 500 bike riders at Sampurnanand Sanskrit university in varanasi
सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ता - फोटो : अमर उजाला
वडनगर गुजरात से बाइक से काशी आए करीब 500 बाइक यात्रियों का भव्य स्वागत।
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