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अंकित हत्याकांड: मुझे हाथ-पांव में बेड़ियां डालकर ले जाए पुलिस, गैंगस्टर को एनकाउंटर का डर, कोर्ट में दी अर्जी

Wed, 02 Sep 2026 12:50 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 02 Sep 2026 12:50 PM IST
सार

अंकित बालियान हत्याकांड में साजिश के आरोपी करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू ने कोर्ट में अर्जी देकर फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई है। आरोपी ने यूपी लाए जाने के दौरान बेड़ियों में भेजे जाने और सुरक्षा की मांग की है।

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Ankit Baliyan Murder Case: Gangster Rakesh alias Pampu Fears Fake Encounter, Seeks Protection from Court
गैंगस्टर राकेश कादियान, हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

अंकित बालियान हत्याकांड में साजिश रचने का आरोपी बनाए गए करनाल जेल में बंद हरियाणा के गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। आरोपी ने आशंका जताई है कि पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश लाए जाने के दौरान यूपी पुलिस उसका फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। उसने अदालत से मांग की है कि उसे बेड़ियों में जकड़कर यूपी भेजा जाए।


 
Ankit Baliyan Murder Case: Gangster Rakesh alias Pampu Fears Fake Encounter, Seeks Protection from Court
अंकित बालियान - फोटो : सोशल मीडिया

पिस्टल छीनकर भागने की कहानी बनाए जाने की जताई आशंका
आरोपी की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान पुलिस यह दर्शा सकती है कि उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। इसके बाद मुठभेड़ में उसे मार गिराने की बात कही जा सकती है। इसी आशंका का हवाला देते हुए उसने अदालत से सुरक्षा की मांग की है।

Ankit Baliyan Murder Case: Gangster Rakesh alias Pampu Fears Fake Encounter, Seeks Protection from Court
अंकित बालियान की तेरहवीं आज - फोटो : अमर उजाला

शामली पुलिस बी वारंट लेकर लेना चाहती है कस्टडी
शामली पुलिस ने राकेश उर्फ पंपू का बी वारंट लेकर उसे अपनी कस्टडी में लेने की मांग की है। पुलिस अंकित बालियान हत्याकांड की साजिश में उसकी भूमिका की जांच के लिए उससे पूछताछ करना चाहती है।

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Ankit Baliyan Murder Case: Gangster Rakesh alias Pampu Fears Fake Encounter, Seeks Protection from Court
अंकित हत्याकांड - फोटो : अंकित हत्याकांड

आरोपी ने अर्जी में अपनी सुरक्षा की मांग की
राकेश उर्फ पंपू ने अदालत में दाखिल अर्जी में यूपी लाए जाने के दौरान अपनी सुरक्षा की मांग की है। उसका कहना है कि उसे आशंका है कि पुलिस की हिरासत में उसके साथ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है।

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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस कर रही साजिश में भूमिका की जांच
अंकित बालियान हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस राकेश उर्फ पंपू से पूछताछ करना चाहती है। इसी सिलसिले में उसे करनाल जेल से उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब उसकी ओर से दाखिल सुरक्षा संबंधी अर्जी पर अदालत में सुनवाई होनी है।

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