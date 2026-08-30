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अंकित बालियान हत्याकांड: 'काम हो गया...', शूटर ने किसी को किया था फोन; 14 सीसीटीवी ने खोल दी शूटरों की राह
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
Published by: Sharukh Khan
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:15 PM IST
सार
अंकित हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। अंकित के हत्यारे करनाल से बिडौली होकर शामली पहुंचे थे। यूपी में प्रवेश से पहले हरियाणा बॉर्डर के पास कपड़े भी बदले थे। 14 सीसीटीवी कैमरों ने शूटरों की राह खोल दी। 1.13 घंटे में वारदात स्थल पहुंचे और 1.38 घंटे तक इंतजार किया।
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ankit baliyan murder
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। चारों शूटर हरियाणा के करनाल से बिडौली के रास्ते शामली पहुंचे थे। पुलिस ने करनाल से शामली तक लगे 14 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो शूटरों की आवाजाही की पूरी कड़ी सामने आ गई। फुटेज के मुताबिक चारों बदमाश करनाल से चलकर महज एक घंटा 13 मिनट में वारदात स्थल तक पहुंच गए थे। यूपी में प्रवेश से पहले हरियाणा बॉर्डर के पास उन्होंने कपड़े भी बदले थे।
बाबरी क्षेत्र के गांव बनतीखेड़ा निवासी अंकित बालियान की बुधवार शाम आर्यपुरी नाला पटरी पर जिम से निकलते ही चार बदमाशों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद बदमाश दो बाइकों से भाग गए थे। पुलिस शुरू से ही हत्याकांड में हरियाणा कनेक्शन मानकर जांच कर रही थी।
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सीसीटीवी में कैद हत्या करते हमलवार
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल से शुरू हुई शूटरों की कैमरे में कैद हुई राह
सीसीटीवी फुटेज में बदमाश 26 अगस्त की शाम 3:54 बजे करनाल के महाराणा प्रताप चौक पर दिखाई दिए। इसके बाद 3:56 बजे नमस्ते चौक और 4:13 बजे मिल रोड कंट्रोल रूम के कैमरे में उनकी मौजूदगी मिली। शाम 4:26 बजे हरियाणा बॉर्डर चौकी के पास उन्होंने कपड़े बदले।
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दूसरे सीसीटीवी फुटेज में भागते नजर आ रहा हमलावर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके 13 मिनट बाद 4:39 बजे यूपी के पटनी टोल टैक्स पर लगे कैमरे में दिखाई दिए। इसके बाद शाम 4:54 बजे शामली के विजय चौक पर उनकी लोकेशन मिली। यहां से फव्वारा चौक और फूल मार्केट होते हुए बदमाश शाम 5:07 बजे आर्यपुरी नाला पटरी पहुंच गए।
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शामली में वारदात स्थल पर पुलिस के साथ पहुंचे अंकित के पिता सतवीर फौजी
- फोटो : वीडियो ग्रैब
एक घंटा 38 मिनट तक जिम पर नजर
पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने जिम के सामने कनिका कॉम्प्लेक्स की ओर नाला पटरी पर स्थित कन्फेक्शनरी के सामने अपनी दोनों बाइक खड़ी कर दी थीं। यहां से जिम का गेट साफ दिखाई देता था। करीब एक घंटा 38 मिनट तक बदमाश अंकित के जिम से बाहर निकलने का इंतजार करते रहे।
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अंकित बालियान की पत्नी सीमा
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पौने सात बजे अंकित के जिम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इसके बाद चारों बदमाश दोनों बाइक से अलग-अलग रास्तों से फरार हो गए। भागते समय दुकान के बाहर हेलमेट और गमछा भी छूट गया, जिसे लोगों ने पुलिस को सौंप दिया।
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