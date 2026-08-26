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बदायूं में बवाल की कहानी: सुबह ही जुटा ली थीं ईंट-पत्थर, अंधेरा छाते ही पथराव, अफसरों ने भागकर खुद को बचाया

Wed, 26 Aug 2026 12:11 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं
अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 26 Aug 2026 12:11 PM IST
सार

बदायूं के गांव राजा की सीकरी में मंगलवार को ग्राम समाज की जमीन पर बिना अनुमति डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बवाल हो गया। ग्रामीणों ने पौने सात बजे अफसरों और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। छह महिला सिपाहियों समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एसडीएम की गाड़ी समेत एक दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आइए जानते हैं पूरी कहानी

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Badaun Violence Police, Officials Pelted With Stones Vehicles Damaged, Lathicharge Used to Disperse Mob
Badaun Violence - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिसौली के फैजगंज बेहटा थाना इलाके के गांव राजा की सीकरी में मंगलवार को बवाल हो गया। ग्राम समाज की भूमि पर बिना अनुमति डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश को लेकर मंगलवार सुबह शुरू हुआ विवाद शाम को बवाल में बदल गया। 


दो पुलिसकर्मियों पर प्रतिमा को गिराने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पौने सात बजे अफसरों और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। छह महिला सिपाहियों समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एसडीएम की गाड़ी समेत एक दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए बवालियों को खदेड़ा। प्रतिमा कब्जे में ले ली गई है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खलिहान की सरकारी भूमि पर यह प्रतिमा सोमवार रात लाकर रखी गई थी। 
Badaun Violence Police, Officials Pelted With Stones Vehicles Damaged, Lathicharge Used to Disperse Mob
मौके पर खड़ी प्रशासन की गाड़ी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रामीणों के अनुसार, मंगलवार तड़के गश्त पर आए सिपाहियों ने इस प्रतिमा को गिरा दिया। इसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोप का प्रमाण मांगा तो वे नहीं दे सके। इसके बाद ग्रामीण वहीं प्रतिमा लगाने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीण और अधिकारियों के बीच पांच दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। 

 
Badaun Violence Police, Officials Pelted With Stones Vehicles Damaged, Lathicharge Used to Disperse Mob
मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिसकर्मियों पर पथराव किया
अफसरों ने उन्हें निजी भूमि पर प्रतिमा लगाने के लिए समझाया पर ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों ने शाम पौने सात बजे पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। करीब आधे घंटे तक ग्रामीण पथराव करते रहे। इससे हेड कांस्टेबल हिटलर खान और आसफपुर निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार का सिर फट गया। एसडीएम के पैर पर पत्थर लगा। उनके अर्दली हरविलास के हाथ में पत्थर लगने से चोट आई है। छह महिला सिपाहियों सहित 11 अन्य पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं। 
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Badaun Violence Police, Officials Pelted With Stones Vehicles Damaged, Lathicharge Used to Disperse Mob
गाड़ी से जैकेट निकालते पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सुबह ही जुटा ली थीं ईंट-पत्थर, अंधेरा छाते ही कर दिया पथराव
पुलिस को जांच में पता चला है कि सुबह ही ग्रामीणों ने ईंटें मंगा ली थीं और दोपहर में पत्थर एकत्र कर लिए थे। शाम को अंधेरा छाते ही ग्रामीणों ने महिलाओं और बच्चों को आगे करते हुए ताबड़तोड़ पत्थरों से हमला कर दिया। इस बीच प्रतिमा की सुरक्षा के लिए कुछ महिलाएं उसे चारों ओर से घेरकर खड़ी रहीं। 
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Badaun Violence Police, Officials Pelted With Stones Vehicles Damaged, Lathicharge Used to Disperse Mob
मौके पर पुलिस की गाड़ी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अफसरों ने भागकर खुद को बचाया
महिलाओं और पुरुषों की ओर से पथराव के दौरान एडीएम ई अरुण कुमार, एसपी देहात डॉ हृदेश कठेरिया, एसडीएम प्रियंका गोयल, बिसौली के सीओ अंशुमन श्रीवास्तव, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार आदि अफसरों ने मौके से भागकर खुद को बचाया।
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