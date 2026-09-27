बरेली में लगातार बारिश ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। नगर निगम की तरफ से इस वर्ष नालों की सफाई के लिए ढाई करोड़ का टेंडर कराया गया था। बजट तो साफ हो गया, पर नाले चोक ही रह गए। नतीजा, सुभाषनगर, सिकलापुर, मढ़ीनाथ, हजियापुर, पॉश कॉलोनी रेजीडेंसी गार्डन, राजेंद्रनगर, रामपुर बाग, सिविल लाइंस और मॉडल टाउन समेत प्रमुख इलाकों की सड़कें शनिवार को जलमग्न हो गईं। इससे जहां आवागमन बाधित है, वहीं लोगों के घरों-दुकानों में भी चार फुट तक पानी भर गया है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।
बरेली: स्मार्ट सिटी की सड़कें डूबीं, पॉश कॉलोनियों में भी भरा पानी, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग; तस्वीरें
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 27 Sep 2026 11:47 AM IST
सार
बरेली में आफत बनकर बारिश ने शनिवार को जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी है। जलभराव से सड़कें डूब गईं तो पॉश इलाकों के घरों में भी पानी भर गया। जलभराव के कारण कई परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।
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