बरेली: स्मार्ट सिटी की सड़कें डूबीं, पॉश कॉलोनियों में भी भरा पानी, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग; तस्वीरें

1 of 9 बारिश से पॉश इलाकों में जलभराव - फोटो : अमर उजाला







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बरेली में लगातार बारिश ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। नगर निगम की तरफ से इस वर्ष नालों की सफाई के लिए ढाई करोड़ का टेंडर कराया गया था। बजट तो साफ हो गया, पर नाले चोक ही रह गए। नतीजा, सुभाषनगर, सिकलापुर, मढ़ीनाथ, हजियापुर, पॉश कॉलोनी रेजीडेंसी गार्डन, राजेंद्रनगर, रामपुर बाग, सिविल लाइंस और मॉडल टाउन समेत प्रमुख इलाकों की सड़कें शनिवार को जलमग्न हो गईं। इससे जहां आवागमन बाधित है, वहीं लोगों के घरों-दुकानों में भी चार फुट तक पानी भर गया है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।

2 of 9 सेटेलाइट बस अड्डे के पास सड़क पर जलभराव - फोटो : अमर उजाला

सेटेलाइट बस अड्डे के पास सड़क डूबी

शनिवार सुबह सेटेलाइट बस अड्डा परिसर सहित आसपास की सड़क पानी में डूब गई। इससे यात्रियों और राहगीरों को मुसीबत झेलनी पड़ी। मलूकपुर इलाके में भी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं।

3 of 9 सुभाषनगर पुलिया के नीचे हुआ जलभराव - फोटो : अमर उजाला

सुभाषनगर पुलिया के नीचे जलभराव से दिनभर आवागमन प्रभावित रहा। दोपहिया वाहन चालकों व पैदल राहगीरों को सर्वाधिक परेशानी हुई। अन्य इलाकों में भी सड़कों पर जलभराव होने से यातायात की रफ्तार प्रभावित हुई।

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4 of 9 फर्नीचर की दुकान में भरा पानी - फोटो : अमर उजाला

दुकानों में भरा पानी

सिकलापुर में 20 फुट चौड़े नाले पर अतिक्रमण के चलते जलभराव से निजात नहीं मिल रही है। यहां दो फुट तक पानी भर गया। फर्नीचर मंडी की 15 से 30 दुकानों में पानी भरने से सामान खराब हो गया है।

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5 of 9 सड़क पर जलभराव - फोटो : अमर उजाला