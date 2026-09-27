बरेली: जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव बोले- पेशे के साथ करें समाजसेवा, परिवार के साथ गुजारें वक्त

इन्हें मिला सम्मान

एसआरएमएस ट्रस्ट के चेयरमैन देव मूर्ति, सचिव आदित्य मूर्ति, डॉ. बासु आई हॉस्पिटल के डॉ. महेंद्र सिंह बासु, समाजसेवी निहाल सिंह, राजश्री मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉ. शरद खंडेलवाल, पीडीएस हॉस्पिटल पीलीभीत के डॉ. पीडी सिंह, बॉम्बे होजरी के राकेश सेठी (रोमी), इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट सीवी सिंह, जीडी हॉस्पिटल के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. गोपाल दत्त, रिदम हार्ट सेंटर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आशीष कुमार अग्रवाल, महाजन हॉस्पिटल से रेनू महाजन, वंश हॉस्पिटल के निदेशक कुशल अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक्स एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ. मनोज कुमार हिरानी, वैगमाइन एंटरप्राइजेज की दिव्या झावर, गुनिना फार्मास्युटिकल्स के महेंद्र खटवानी, न्यूरोकिड्स केयर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. शशांक मिश्रा, वीकेयर डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉ. शेर सिंह गंगवार, मिशन हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. दीक्षा गंगवार, बोन एंड रेस्पिरेटरी सेंटर के स्पोटर्स इंजरी विशेषज्ञ डॉ. अंकुर अग्रवाल, नेशनल होम्यो क्लिनिक के डॉ. संजय सक्सेना, नम्रता डायग्नो केयर सेंटर से रेडियोलॉजिसट डॉ. नम्रता राठौर, वेदांता हॉस्पिटल से जनरल एवं चेस्ट फिजिशियन डॉ. विवेक गुप्ता, संवेदना न्यूरो साइकियाट्री क्लिनिक से न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉ. राकेश यादववंशी, डॉ. रफीक, सनराइज आईवीएफ सेंटर की इंफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉ. शबीना खान, रोटरी क्लब ऑफ बरेली ग्रेस की अध्यक्ष राखी मनोहर, सचिव नितिका कपूर, कोषाध्यक्ष डॉ. मेधावी अग्रवाल, चार्टर प्रेसिडेंट सीएस निधि अग्रवाल, रोटरी क्लब ऑफ बरेली एवं आईसीएआई बरेली चैप्टर के अंकित अग्रवाल, रोटरी क्लब ऑफ बरेली के अध्यक्ष राहुल जायसवाल, रोटरी क्लब ऑफ बरेली एवं फंड रेजिंग निदेशक सीए अमित मनोहर, यूरेका ट्यूटोरियल के निदेशक इंजीनियर मनोज प्रधान सम्मानित हुए।