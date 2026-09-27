बरेली: बारिश के चलते खपरैल गिरने से महिला की मौत, युवक गंभीर घायल; अलीगंज में मकान धराशायी
बरेली में पिछले दो दिन से लगातार हो रही बारिश आफत बन गई है। मीरगंज इलाके में बारिश के चलते रविवार सुबह खपरैल गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि युवक घायल हो गया। उधर, अलीगंज में एक मकान धराशायी हो गया।
विस्तार
बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव गोरा लोकनाथपुर में बारिश के चलते रविवार सुबह एक मकान के बरामदे की खपरैल भरभराकर गिर गई। इस हादसे में 65 वर्षीय फूला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उनके जेठ का बेटा सोमपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया।
फूला देवी सुबह करीब पांच बजे शौचालय से लौट रही थीं, तभी अचानक खपरैल उनके ऊपर गिर गई। उनका मकान पक्का था, लेकिन बरामदे में खपरैल पड़ी थी। खपरैल गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाया। मलबे से फूला देवी को निकाला गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
सोमपाल को गंभीर हालत में 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। फूला देवी के पति नेक्शु की करीब आठ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। वह अपने बेटे कांशीराम के साथ रहती थीं, जो हादसे के समय घर पर नहीं था। हादसे के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया।
अलीगंज क्षेत्र के गांव सूदनपुर में रविवार तड़के करीब साढ़े चार बजे नन्हें पुत्र प्यारेलाल राठौर का मकान लेंटर सहित जमीन पर गिर गया। यह हादसा लगातार बरसात के कारण हुआ। गनीमत रही कि नन्हें सुबह चार बजे उठकर भैंस को चारा डालने लगे थे। उनका 30 वर्षीय बेटा राजेश भी लेंटर गिरते ही मच्छरदानी समेत तालाब में जा गिरा, जिससे वह बच गया। इस घटना में एक ट्रैक्टर भी लेंटर के नीचे दब गया।
नौगंवा अहिरान कच्चा मकान गिरा
नौगंवा अहिरान निवासी भूरे का कच्चा मकान भी गिर गया। यह हादसा भी लगातार बारिश के चलते हुआ। हालांकि, इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।