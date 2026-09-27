बरेली: बारिश के चलते खपरैल गिरने से महिला की मौत, युवक गंभीर घायल; अलीगंज में मकान धराशायी

बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव गोरा लोकनाथपुर में बारिश के चलते रविवार सुबह एक मकान के बरामदे की खपरैल भरभराकर गिर गई। इस हादसे में 65 वर्षीय फूला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उनके जेठ का बेटा सोमपाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भेजा गया।

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फूला देवी सुबह करीब पांच बजे शौचालय से लौट रही थीं, तभी अचानक खपरैल उनके ऊपर गिर गई। उनका मकान पक्का था, लेकिन बरामदे में खपरैल पड़ी थी। खपरैल गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाया। मलबे से फूला देवी को निकाला गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। विज्ञापन



सोमपाल को गंभीर हालत में 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। फूला देवी के पति नेक्शु की करीब आठ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। वह अपने बेटे कांशीराम के साथ रहती थीं, जो हादसे के समय घर पर नहीं था। हादसे के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। फूला देवी सुबह करीब पांच बजे शौचालय से लौट रही थीं, तभी अचानक खपरैल उनके ऊपर गिर गई। उनका मकान पक्का था, लेकिन बरामदे में खपरैल पड़ी थी। खपरैल गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाया। मलबे से फूला देवी को निकाला गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।सोमपाल को गंभीर हालत में 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। फूला देवी के पति नेक्शु की करीब आठ वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। वह अपने बेटे कांशीराम के साथ रहती थीं, जो हादसे के समय घर पर नहीं था। हादसे के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया।

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