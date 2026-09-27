बरेली: युवक की बेरहमी से हत्या, पहले गले में रस्सी डालकर खींचा, फिर धारदार हथियार से काटा

बरेली के आंवला क्षेत्र के गांव कंधरपुर में श्याम सिंह (28 वर्ष) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई मुन्नालाल ने पुरानी रंजिश बताकर चार लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी भाग निकले हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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मुन्नालाल ने बताया कि श्याम सिंह शुक्रवार रात आठ बजे घर से बाग की ओर जाने की बात कहकर निकले थे। देर रात तक घर न लौटने पर उनकी तलाश शुरू की। शनिवार सुबह गांव निवासी राजेंद्र ने श्याम का शव खेत में खून से लथपथ पड़ा होने की सूचना दी। वहां पहुंचने पर श्याम के गले पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले। उनके हाथ और पैरों पर भी चोट के निशान थे।मुन्नालाल ने बताया कि कई साल पहले उनके पिता ने गांव निवासी मोहर सिंह के अवैध केरोसिन तेल के कारोबार की शिकायत की थी। तभी से मोहर सिंह उनके परिवार से रंजिश मानता था। इसी रंजिश के कारण श्याम सिंह की हत्या की गई है। मुन्नालाल ने गजराम, मोहर सिंह, रूमा सिंह और भूपराम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है।