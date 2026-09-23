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स्कूल में कत्ल और सुसाइड: एक वीडियो और टूटा बरसों का रिश्ता! टीचर्स-डे पर दूसरे युवक संग डांस से बढ़ी थी तल्खी

Wed, 23 Sep 2026 02:38 PM IST
Sharukh Khan मोहम्मद साजिद, अमर उजाला, लखीमपुर खीरी
मोहम्मद साजिद, अमर उजाला, लखीमपुर खीरी Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 23 Sep 2026 02:38 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी में शिक्षिका निशात फातिमा की हत्या और आरोपी के खुदकुशी के मामले में चौंकाने वाला जानकारी सामने आई है। टीचर्स-डे पर स्कूल में आयोजित पार्टी में दूसरे युवक के साथ निशात के डांस के वीडियो के बाद तल्खी बढ़ गई थी। सोमवार को ब्रेकअप से नाराज युवक ने दिनदहाड़े स्कूल में घुसकर शिक्षिका को गोलियों से भून डाला। फिर खुद को भी गोली माकर जान दे दी।

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Murder and suicide video shattered years-long relationship Tensions escalate after she danced with another man
lakhimpur murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
लखीमपुर खीरी में शिक्षिका निशात फातिमा की हत्या के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। शिक्षिका निशात का सऊद अंसारी से पुराना पारिवारिक रिश्ता था। इसी के चलते दोनों में नजदीकियां हो गई थीं। वहीं पिछले कुछ समय से रिश्तों में दरार बढ़ती चली गई। फिर एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने इस रिश्ते की कड़वाहट को और बढ़ा दिया। 


अभी पुलिस ने भले ही अपनी जांच में इस वीडियो को वारदात की वजह के तौर पर गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन परिचितों के बीच चर्चा है कि टीचर्स-डे की पार्टी में निशात को दूसरे युवक के साथ डांस करते देख सऊद बुरी तरह नाराज हुआ था।
 
Murder and suicide video shattered years-long relationship Tensions escalate after she danced with another man
इसी स्कूल में शिक्षिका की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी, जांच के लिए पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बताया जाता है कि टीचर्स-डे पर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इसी दौरान निशात के दूसरे युवक के साथ डांस करने का वीडियो बनाया गया। हालांकि यह कपल डांस था और इसमें कई शिक्षक-शिक्षिकाएं ग्रुप डांस करते दिखाई दे रहे हैं।
Murder and suicide video shattered years-long relationship Tensions escalate after she danced with another man
इसी स्कूल में शिक्षिका की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
यह वीडियो बाद में सऊद ने भी देखा। करीबियों के मुताबिक, वीडियो देखने के बाद उसके मन में शक और नाराजगी और बढ़ गई थी। पहले से चल रही अनबन के बीच यह वीडियो रिश्ते में और कड़वाहट की वजह बना या नहीं, यह जांच का विषय है।
 
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Murder and suicide video shattered years-long relationship Tensions escalate after she danced with another man
इसी स्कूल में शिक्षिका की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी, युवती की मां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
निशात और सऊद के बीच लंबे समय से संबंध थे। कुछ दिनों से निशात सऊद से बात नहीं कर रही थीं। सऊद ने उन्हें धमकी भी दी थी। निशात ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी थी और पुलिस से शिकायत करने की बात कही थी। परिवार के बीच पुराने संबंध होने के कारण शिकायत से पहले सऊद के पिता को जानकारी दी गई थी। 
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Murder and suicide video shattered years-long relationship Tensions escalate after she danced with another man
इसी स्कूल में शिक्षिका की हत्या कर युवक ने की खुदकुशी, जांच के लिए पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सोमवार को यही तनाव खूनी वारदात में बदल गया, जिसमें वीडियो अहम माना जा रहा है। पुलिस फिलहाल दोनों की कॉल डिटेल समेत दूसरे डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। यह जांच से ही साफ होगा कि क्या उस वीडियो ने आग में घी का काम किया था? क्या पहले से टूट रहे रिश्ते को उसने आखिरी धक्का दिया?
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