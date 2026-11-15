1 of 17 Budaun Double Murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स









महिला के कानों से कुंडल व पायजेब गायब होने पर लूट के लिए हत्या की आशंका जताई है, लेकिन लूटपाट करने वाला घर से अन्य एक भी सामान लेकर नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्या करने के बाद उसे लूटपाट की तरफ डायवर्ट किया गया हो, ताकि असल वजह सामने नहीं आ सके। फिलहाल, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, उन्हीं के जरिये कातिलों तक पहुंचने के लिए चार टीमें जुटी हुई हैं।

महिला के कानों से कुंडल व पायजेब गायब होने पर लूट के लिए हत्या की आशंका जताई है, लेकिन लूटपाट करने वाला घर से अन्य एक भी सामान लेकर नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्या करने के बाद उसे लूटपाट की तरफ डायवर्ट किया गया हो, ताकि असल वजह सामने नहीं आ सके। फिलहाल, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, उन्हीं के जरिये कातिलों तक पहुंचने के लिए चार टीमें जुटी हुई हैं। बदायूं के गांव कान्हा नगला में घर में सोने के दौरान नियाज बानो और उनके आठ वर्षीय धेवते अफनान की हत्या ने कई सवालों को जन्म दिया है। अहम सवाल उठ रहा है कि रात में नियाज बानो घर का दरवाजा बंद कर सोई थीं तो सुबह दरवाजा खुला कैसे मिला। दोनों के गले पर निशान मिले, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम को जांच करने के दौरान चारपाई पर किसी प्रकार के ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, जिससे गला दबाने के दौरान नियाज बानो व अफनान ने कोई बचाव किया हो। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सोते समय दोनों के गले दबाए गए।

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2 of 17 मृतका के घर में जुटी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

री वारदात में शक की सुई परिचित और किसी करीबी पर ज्यादा घूम रही है। घटनास्थल पर प्रतिक्रिया के एक भी साक्ष्य न मिलना भी करीबी की ओर से शक गहरा रहा है। नियाज बानो के दोनों बेटे इमरान (22) और इरफान (20) करीब एक माह से दिल्ली में सिलाई का काम कर रहे हैं।

3 of 17 घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वहीं, नियाज बानो की बेटी हिना और फिजा की ससुराल गांव में ही है। हिना के पति आरिफ और फिजा के पति सोहेल भी दिल्ली में सिलाई का काम करते हैं।





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4 of 17 घटनास्थल पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

फिलहाल, पुलिस टीमें यह जानकारी जुटा रही हैं कि शुक्रवार को नियाज बानो के घर पर कौन-कौन पहुंचे थे। उनमें कितने परिचित और कितने अजनबी थे। आसपास के घरों में भी लोगों से संदिग्ध देखे जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी की गई है।





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5 of 17 मृतका की बेटी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी