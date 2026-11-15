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यूपी का दोहरे हत्याकांड: दरवाजा खुला, संघर्ष के नहीं मिले निशान, करीबी पर शक; नानी-धेवते की हत्या में कई सवाल

Sun, 15 Nov 2026 12:00 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं
अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 15 Nov 2026 12:00 PM IST
सार

बदायूं में दोहरे हत्याकांड की जांच में सामने आया है कि हत्या का आरोपी कोई करीबी ही है। सुबह घर का दरवाजा खुला था, जबकि जहां नानी और धेवते के शव मिले हैं, वहां संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। पूरी वारदात में शक की सुई परिचित और किसी करीबी पर ज्यादा घूम रही है।

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Budaun Double Murder: Grandmother and 8-Year-Old Grandson Killed; Suspicion on Close Acquaintance
Budaun Double Murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
बदायूं  के गांव कान्हा नगला में घर में सोने के दौरान नियाज बानो और उनके आठ वर्षीय धेवते अफनान की हत्या ने कई सवालों को जन्म दिया है। अहम सवाल उठ रहा है कि रात में नियाज बानो घर का दरवाजा बंद कर सोई थीं तो सुबह दरवाजा खुला कैसे मिला। दोनों के गले पर निशान मिले, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम को जांच करने के दौरान चारपाई पर किसी प्रकार के ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, जिससे गला दबाने के दौरान नियाज बानो व अफनान ने कोई बचाव किया हो। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सोते समय दोनों के गले दबाए गए।




महिला के कानों से कुंडल व पायजेब गायब होने पर लूट के लिए हत्या की आशंका जताई है, लेकिन लूटपाट करने वाला घर से अन्य एक भी सामान लेकर नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्या करने के बाद उसे लूटपाट की तरफ डायवर्ट किया गया हो, ताकि असल वजह सामने नहीं आ सके। फिलहाल, पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जो साक्ष्य एकत्र किए हैं, उन्हीं के जरिये कातिलों तक पहुंचने के लिए चार टीमें जुटी हुई हैं।
 
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Budaun Double Murder: Grandmother and 8-Year-Old Grandson Killed; Suspicion on Close Acquaintance
मृतका के घर में जुटी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
री वारदात में शक की सुई परिचित और किसी करीबी पर ज्यादा घूम रही है। घटनास्थल पर प्रतिक्रिया के एक भी साक्ष्य न मिलना भी करीबी की ओर से शक गहरा रहा है। नियाज बानो के दोनों बेटे इमरान (22) और इरफान (20) करीब एक माह से दिल्ली में सिलाई का काम कर रहे हैं।
Budaun Double Murder: Grandmother and 8-Year-Old Grandson Killed; Suspicion on Close Acquaintance
घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वहीं, नियाज बानो की बेटी हिना और फिजा की ससुराल गांव में ही है। हिना के पति आरिफ और फिजा के पति सोहेल भी दिल्ली में सिलाई का काम करते हैं।

 
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Budaun Double Murder: Grandmother and 8-Year-Old Grandson Killed; Suspicion on Close Acquaintance
घटनास्थल पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
फिलहाल, पुलिस टीमें यह जानकारी जुटा रही हैं कि शुक्रवार को नियाज बानो के घर पर कौन-कौन पहुंचे थे। उनमें कितने परिचित और कितने अजनबी थे। आसपास के घरों में भी लोगों से संदिग्ध देखे जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी की गई है।

 
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Budaun Double Murder: Grandmother and 8-Year-Old Grandson Killed; Suspicion on Close Acquaintance
मृतका की बेटी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पति की मौत के बाद मजदूरी कर नियाज बानो ने पाले चार बच्चे
नियाज बानो के पति बंदे हसन का करीब 15 साल पहले निधन हो गया था। इसके बाद दो बेटियों और दो बेटों सहित पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने मजदूरी करके अपने चार बच्चों का पालन-पोषण किया था। दोनों बेटियों की शादी गांव में ही हुई है।
 
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