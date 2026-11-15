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छठ पूजा 2026: बरेली में लोक आस्था के महापर्व का उल्लास, आज डूबते-कल उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी महिलाएं

Sun, 15 Nov 2026 10:30 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: बरेली ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 10:30 AM IST
सार

बरेली में लोक आस्था के महापर्व छठ का उल्लास छाया हुआ है। रविवार को महापर्व का तीसरा दिन है। आज व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ छठ पूजा का समापन हो जाएगा। 

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chhath puja devotees arghya to the setting sun in Bareilly
महापर्व छठ के दूसरे दिन व्रती महिलाओं ने खरना का प्रसाद तैयार कर ग्रहण किया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। बरेली में महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को व्रती महिलाओं ने खरना की परंपरा पूरी निष्ठा से निभाई। इसके साथ ही उनका 36 घंटे का कठिन निर्जल उपवास शुरू हो गया। व्रती महिलाएं रविवार को डूबते और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार के लिए मंगल कामना करेंगी।  

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महिलाओं ने शनिवार शाम को स्नान के बाद नए वस्त्र धारण किए। उन्होंने शुद्धता का ध्यान रखते हुए मिट्टी के नए चूल्हे पर प्रसाद तैयार किया। आम की लकड़ियों से गुड़ की खीर और घर के आटे की रोटियां बनाई गईं। छठी मइया को भोग लगाने के बाद व्रती महिलाओं ने यह प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पारंपरिक मंगल गीत गाकर माहौल को भक्तिमय बनाया गया। 
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इन सामानों की हुई खरीदारी 
बाजार में शनिवार को गन्ना, शकरकंद, सिंघाड़ा, पत्तों वाली अदरक, कच्ची हल्दी, तरह-तरह के फल, दउरा, ढगरा, ठेकुआ सांचा, सूप, पान, सुपारी, नारियल, साठी के चावल, बद्दी और आलता की जमकर बिक्री हो रही है। वहीं दूसरी ओर रामगंगा घाट पर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि व्रती महिलाएं और उनके परिवारजन बिना किसी असुविधा के लोक आस्था के इस महापर्व को धूमधाम से मना सकें।

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विश्वविद्यालय परिसर में छठ पूजा के लिए की गई सजावट। - फोटो : अमर उजाला
घाटों पर तैयारियां और बाजार में रौनक 
शहर के विभिन्न छठ घाटों और सरोवरों को भव्य रूप से सजाया गया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर, इज्जतनगर स्थित शिव-पार्वती मंदिर और कैंट के धोपेश्वरनाथ मंदिर में मुख्य आयोजन हो रहे हैं। मोहल्लों और घरों में भी अस्थायी घाट बनाकर पूजा-अर्चना की जा रही है। 

रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में घाट बनाने वाले देवेंद्र राम ने बताया कि पिछले दो दशकों से पूजा हो रही है, इसलिए अब स्थायी घाट बना दिया गया है। पर्व को लेकर शहर के बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है।
 
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