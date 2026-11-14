Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Budaun Kakoda Mela history link Nawab Abdullah Khan

रुहेलखंड का मिनी कुंभ: गंगा तट पर अब्दुल्ला खां ने शुरू कराया था मेला ककोड़ा, पांच सौ साल पुराना है इतिहास

Sat, 14 Nov 2026 04:14 PM IST
Mukesh Kumar राजेश मिश्रा, संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
राजेश मिश्रा, संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 14 Nov 2026 04:14 PM IST
सार

कादरचौक में गंगा की रेती पर लगने वाला मिनी कुंभ ककोड़ा मेला 17 नवंबर को झंडी पूजन के साथ शुरू होगा। यह मेला पांच सौ साल से अधिक पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसकी पहचान ककोड़ देवी मंदिर से जुड़ी है, जहां देवी ने रुहेलाओं से युद्ध किया था। इतिहास के अनुसार, नवाब अब्दुल्ला ने यह मेला शुरू कराया था।

विज्ञापन
Budaun Kakoda Mela history link Nawab Abdullah Khan
मेला ककोड़ा

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदायूं के कादरचौक इलाके में गंगा की रेती पर लगने वाला मेला ककोड़ा केवल धार्मिक आस्था का ही केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, लोकविश्वास, वीरता और संघर्ष की अनूठी गाथा भी अपने भीतर समेटे हुए है। पांच सौ साल से अधिक पुरानी परंपरा वाले इस मेले की पहचान ककोड़ देवी मंदिर से जुड़ी उस किंवदंती से भी है, जिसमें देवी ने रुहेलाओं से युद्ध कर अपने कबंध से शत्रुओं को परास्त किया था। मंदिर में आज भी देवी का सिर और धड़ अलग-अलग स्थापित हैं। इतिहास के अनुसार, यह मेला नवाब अब्दुल्ला ने शुरू कराया था। रुहेलखंड में इसे मिनी कुंभ कहा जाता है। 

विज्ञापन


मान्यता है कि मंदिर परिसर में विशाल बरगद के नीचे दबे प्राचीन कुएं में रुहेलाओं के युद्ध के अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं। इसी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के बीच इस वर्ष 17 नवंबर को झंडी पूजन के साथ मिनी कुंभ मेले का शुभारंभ होगा। 24 नवंबर को मुख्य स्नान पर लाखों श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के पहुंचने की संभावना है।
विज्ञापन


रुहेलखंड में वर्चस्व को लेकर हुआ था संघर्ष 
ककोड़ देवी मंदिर के महंत धर्मगिरि ने बताया कि करीब पांच सौ साल पहले रुहेलखंड में वर्चस्व को लेकर संघर्ष हुआ था। बाहरी रुहेला सरदारों ने नवाब अब्दुल्ला पर चढ़ाई कर दी थी। इसी दौरान देवी मंदिर को नष्ट करने का प्रयास भी किया गया था। उन्होंने बताया कि लोककथा के अनुसार, संकट के समय देवी प्रकट हुईं और रुहेलाओं से युद्ध किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


युद्ध के दौरान देवी का सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन उनका कबंध यानी सिरविहीन धड़ युद्ध करता रहा। देवी ने रुहेलाओं को परास्त कर क्षेत्र की रक्षा की थी। यह घटना ककोड़ देवी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मान्यताओं में शामिल है।

Trending Videos

बरगद के नीचे दबा है विशाल कुआं
ककोड़ा के मूल निवासी महंत नन्हेंदास ने बताया कि मंदिर में आज भी देवी का सिर और धड़ अलग-अलग स्थापित होना श्रद्धालुओं को इस कथा की याद दिलाती है। मंदिर परिसर में मौजूद विशाल बरगद के नीचे प्राचीन कुएं के दबे होने की मान्यता भी इसी युद्ध से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कुएं में रुहेलाओं के युद्ध में इस्तेमाल किए गए अस्त्र-शस्त्र दबे हैं। समय के साथ बरगद की जड़ें और मिट्टी इस कुएं को ढकती चली गईं। हालांकि इन अस्त्र-शस्त्रों की मौजूदगी की मान्यता को लेकर कोई पुरातात्विक पुष्टि सामने नहीं आई है।

नवाब अब्दुल्ला के रोगमुक्त होने से शुरू हुई थी मेले की परंपरा
ककोड़ा मेले के इतिहास में नवाब अब्दुल्ला और ध्यान मुनि का प्रसंग भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास के अनुसार, अफगानिस्तान के रुह क्षेत्र से 18वीं सदी के प्रारंभ में दाऊद खां अपने साथियों के साथ घोड़ों का व्यापार करने यहां आए थे। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें नवाब का दर्जा दिया।

वर्ष 1749 में अली मोहम्मद खां के निधन के बाद रुहेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों को उनके छह बेटों और अन्य सरदारों में बांटा गया। उझानी और उसके आसपास का क्षेत्र नवाब के बड़े बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला के हिस्से में आया। नवाब अब्दुल्ला खां सर्प पालने और शिकार करने के शौकीन थे, बाद में कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। 

उन दिनों गंगा ककोड़ देवी मंदिर के समीप से होकर बहती थीं। इसी स्थान पर नवाब अब्दुल्ला की मुलाकात ध्यान मुनि नाम के संत से हुई। मुनि के निर्देश पर नवाब ने गंगा स्नान और ककोड़ देवी के नियमित दर्शन शुरू किए। किंवदंती है कि कुछ समय में उनका रोग ठीक हो गया। गंगा और ककोड़ देवी की महिमा से प्रभावित होकर नवाब ने मेला लगवाना शुरू किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed