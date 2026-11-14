रुहेलखंड का मिनी कुंभ: गंगा तट पर अब्दुल्ला खां ने शुरू कराया था मेला ककोड़ा, पांच सौ साल पुराना है इतिहास

बदायूं के कादरचौक इलाके में गंगा की रेती पर लगने वाला मेला ककोड़ा केवल धार्मिक आस्था का ही केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, लोकविश्वास, वीरता और संघर्ष की अनूठी गाथा भी अपने भीतर समेटे हुए है। पांच सौ साल से अधिक पुरानी परंपरा वाले इस मेले की पहचान ककोड़ देवी मंदिर से जुड़ी उस किंवदंती से भी है, जिसमें देवी ने रुहेलाओं से युद्ध कर अपने कबंध से शत्रुओं को परास्त किया था। मंदिर में आज भी देवी का सिर और धड़ अलग-अलग स्थापित हैं। इतिहास के अनुसार, यह मेला नवाब अब्दुल्ला ने शुरू कराया था। रुहेलखंड में इसे मिनी कुंभ कहा जाता है।

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