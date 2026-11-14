यूपी: बरेली होकर चलेंगी छह और स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने जारी की समय सारिणी, यात्रियों को मिलेगी राहत

त्योहार के सीजन में इस बार रेलवे बरेली होकर 80 से ज्यादा विशेष गाड़ियों का संचालन कर रहा है। कुछ ट्रेनों को सीमित फेरों के लिए भी चलाया जा रहा है। इसके बाद भी यात्रियों का दबाव कम नहीं हो रहा। कन्फर्म टिकट के लिए मारामारी है। इस बीच शनिवार को ऐन मौके पर फिर से सीमित फेरों के लिए छह विशेष ट्रेनों की समय सारिणी जारी की गई है। शुक्रवार को भी एक-एक फेरे के लिए छह ट्रेनों की समय सारिणी ऐन मौके पर जारी की गई थी।

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