बरेली: 'देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश', विपक्ष और राहुल गांधी पर बिफरे मंत्री भूपेंद्र चौधरी

प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शनिवार को बरेली में भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत की। फोन टैपिंग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), ईवीएम, तीसरे मोर्चे की संभावना पर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने विपक्ष की राजनीति को नकारात्मक बताया।

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कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने नेतृत्व की नाकामी छिपाने के लिए देश में भ्रम और अविश्वास का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में संविधान और संवैधानिक संस्था की मर्यादा तक भूल गए हैं। प्रधानमंत्री पर फोन टैपिंग के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी नकारात्मक एजेंडे के तहत समाज में भ्रम फैलाने, अविश्वास पैदा करने, लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष की ऐसी बयानबाजी से देश में अराजकता और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश है। जो पूरी नहीं होगी।भूपेंद्र चौधरी ने इंडी गठबंधन की चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 1989 तक कांग्रेस की सरकार थी। बीते 36-37 वर्षों में एकाध चुनाव छोड़कर कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में नहीं रही। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा।