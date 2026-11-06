{"_id":"6aedffd19407d280d40de3ec","slug":"bareilly-dhanteras-2026-shopping-business-2026-11-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"धनतेरस पर चमका बाजार: बरेली में 1300 करोड़ का कारोबार, सोना-चांदी से लेकर कार-बाइक तक की बंपर बिक्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में दिवाली की रोशनी से सजे बाजार पर शुक्रवार को धनवर्षा हुई। धनतेरस पर सुबह से ही शुरू हुई ग्राहकों की आमद शाम होते-होते कतारों में तब्दील हो गई। बाजारों में पैर रखने तक की भी जगह नहीं बची। बर्तन और सराफा बाजार में खरीदार उमड़े। इलेक्ट्रानिक्स, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी दिखी। देर रात तक बाजारों में गहने, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पादों की खरीदारी और एडवांस बुकिंग के रुझान को देखते हुए व्यापारियों ने 130 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान जताया है। विज्ञापन

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मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर धातु खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य बरकरार रहता है। इसके चलते सोने-चांदी के सिक्कों से लेकर गाड़ियों, बर्तनों और घरेलू उपकरणों की खरीदारी और डिलीवरी हुई। बाजार में नए डिजाइन के एल्युमीनियम, तांबे और पीतल के बर्तनों की भी अच्छी मांग बनी रही।

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बिक्री में हिट रहे हल्के वजन के जेवर

सराफा बाजार में सुबह से देर रात तक कतार लगी रही। सराफा कारोबारी अनिल पाटिल ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अब तक सोने-चांदी की कीमतों में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है। व्यापारी सुदेश अग्रवाल ने बताया कि कीमतों में बढ़त को देखते हुए इस बार एक ग्राम से कम वजन की इयर रिंग्स, नोज पिन, अंगूठी और एक तोले तक के हल्के हार बिक्री में हिट रहे। प्रमाणित पुराने सिक्के भी खूब बिके। सोने की टेंपल ज्वेलरी, कड़े, कंगन, चूड़ी, कान की बड़ी बालियां, झुमके, मांग टीका की भी खूब मांग रही।

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स्मार्ट टीवी और माइक्रोवेव की रही धूम

इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज के बाजार में स्मार्ट टीवी और माइक्रोवेव की धूम रही। कारोबारी हरीश अरोरा ने बताया कि ग्राहकों ने टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव और एयर फ्रायर जैसे आधुनिक उपकरणों की बुकिंग कराई थी, जिनकी डिलीवरी धनतेरस पर ली। बाजार में लोग आधुनिक फीचर्स वाले स्मार्ट टीवी को खूब पसंद कर रहे हैं। किचन सेगमेंट में माइक्रोवेव और एयर फ्रायर भी ग्राहकों की खास पसंद बने हुए हैं।