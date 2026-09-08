बागपत हादसे में 13 की मौत: आठ घायलों को अस्पताल से मिली छुट्टी, 15 की हालत गंभीर; ट्रक का चालक गिरफ्तार

1 of 7 बागपत हादसा और पकड़ा गया ट्रक चालक। - फोटो : अमर उजाला







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ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक की साइड लगने पर डिवाइडर से टकराकर पिकअप पलटने से हुए हादसे में घायल आठ श्रद्धालुओं की हालत में सुधार हो गया। उन्हें छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज और जीटीबी दिल्ली में भर्ती 15 घायलों की हालत गंभीर है। मंगलवार को जीटीबी दिल्ली में पोस्टमार्टम होने के बाद अवनीश निवासी अल्लापुर चमारी जिला बदायूं का शव भी परिजन लेकर चले गए।

2 of 7 मृतक सुगमपाल, प्रेम सिंह, रामेश्वर, जयसिंह (ऊपर), बेगमवती, भगवंती, मुन्नी देवी और मूर्ति देवी। फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

राजस्थान के गोगामेड़ी बागड़ धाम से बदायूं वापस जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप में रविवार रात ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ागांव के पास कट पर एक ट्रक ने साइड मार दी थी। इससे श्रद्धालुओं की पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में भाई, बहन, पति-पत्नी समेत 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 23 घायल हो गए थे।

3 of 7 मृतक जितेंद्र की फाइल फोटो और ईपीई पर हादसे के बाद का मंजर। - फोटो : अमर उजाला

इसमें तीन घायलों का जिला अस्पताल, जबकि अन्य का मेरठ मेडिकल कॉलेज, जीटीबी दिल्ली में उपचार चल रहा था। बागपत जिला अस्पताल में भर्ती कुंवरपाल, उसके भाई प्रदीप और बुजुर्ग महेशो देवी की हालत में सुधार होने पर सोमवार शाम छुट्टी देकर घर भेज दिया गया।

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4 of 7 बदायूं के अल्लापुर चमारी में गमजदा ग्रामीण। - फोटो : अमर उजाला

वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज और जीटीबी दिल्ली में भर्ती पांच घायलों की हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई। वहां भर्ती उर्मिला देवी की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने बदायूं के मेडिकल कॉलेज और घायल विकास यादव को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि 15 घायल अभी भी मेरठ मेडिकल कॉलेज और जीटीबी दिल्ली में भर्ती है। इन सभी की हालत अभी ठीक नहीं बताई जा रही है।

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5 of 7 मृतकों के घर के बाहर जमा ग्रामीण और पुलिस। - फोटो : अमर उजाला