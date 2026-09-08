बागपत हादसे में 13 की मौत: आठ घायलों को अस्पताल से मिली छुट्टी, 15 की हालत गंभीर; ट्रक का चालक गिरफ्तार

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक की साइड लगने पर डिवाइडर से टकराकर पिकअप पलटने से हुए हादसे में घायल आठ श्रद्धालुओं की हालत में सुधार हो गया। उन्हें छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज और जीटीबी दिल्ली में भर्ती 15 घायलों की हालत गंभीर है। मंगलवार को जीटीबी दिल्ली में पोस्टमार्टम होने के बाद अवनीश निवासी अल्लापुर चमारी जिला बदायूं का शव भी परिजन लेकर चले गए।
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मृतक सुगमपाल, प्रेम सिंह, रामेश्वर, जयसिंह (ऊपर), बेगमवती, भगवंती, मुन्नी देवी और मूर्ति देवी। फाइल फोटो।
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राजस्थान के गोगामेड़ी बागड़ धाम से बदायूं वापस जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप में रविवार रात ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ागांव के पास कट पर एक ट्रक ने साइड मार दी थी। इससे श्रद्धालुओं की पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में भाई, बहन, पति-पत्नी समेत 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 23 घायल हो गए थे।
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मृतक जितेंद्र की फाइल फोटो और ईपीई पर हादसे के बाद का मंजर।
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इसमें तीन घायलों का जिला अस्पताल, जबकि अन्य का मेरठ मेडिकल कॉलेज, जीटीबी दिल्ली में उपचार चल रहा था। बागपत जिला अस्पताल में भर्ती कुंवरपाल, उसके भाई प्रदीप और बुजुर्ग महेशो देवी की हालत में सुधार होने पर सोमवार शाम छुट्टी देकर घर भेज दिया गया।
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बदायूं के अल्लापुर चमारी में गमजदा ग्रामीण।
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वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज और जीटीबी दिल्ली में भर्ती पांच घायलों की हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई। वहां भर्ती उर्मिला देवी की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने बदायूं के मेडिकल कॉलेज और घायल विकास यादव को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि 15 घायल अभी भी मेरठ मेडिकल कॉलेज और जीटीबी दिल्ली में भर्ती है। इन सभी की हालत अभी ठीक नहीं बताई जा रही है।
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मृतकों के घर के बाहर जमा ग्रामीण और पुलिस।
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इस मामले में बदायूं जिले के निजामपुर निवासी कुंवरपाल यादव की तहरीर पर साइड मारने वाले ट्रक के चालक के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी में पुलिस ने जांच शुरू की। एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें पिकअप में ट्रक साइड मारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस की जांच में पिकअप चालक की लापरवाही भी सामने आई। इसमें पुलिस ने मंगलवार को आरोपी ट्रक चालक आदित्य निवासी बोपही जरऊ जिला हाथरस को गिरफ्तार किया। मंगलवार को आरोपी आदित्य को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।