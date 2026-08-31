प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर : आबादी क्षेत्र में पहुंचा पानी, खतरा बढ़ा

1 of 5 प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक।

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गंगा और यमुना में लगातार बढ़ता पानी निचले इलाकों में आबादी क्षेत्र तक पहुंच गया। हालात रविवार की अपेक्षा सोमवार को और अधिक चिंताजनक हो गए। दोनों नदियों का पानी दिनभर तेजी से बढ़ता रहा। सोमवार दोपहर 12 बजे तक फाफामऊ में 82.66 मीटर पर और यमुना का जलस्तर नैनी में 82.26 मीटर पर पहुंच गया। छतनाग में गंगा का जलस्तर 81.86 मीटर दर्ज किया गया। नदियों का का चेतावनी बिंदु 83.73 मीटर पर और खतरे का निशान 84.734 मीटर पर है।









गंगा चेतावनी बिंदु से महज 1.074 मीटर और यमुना 1.474 मीटर नीचे है। रविवार की अपेक्षा सोमवार दोपहर तक निचले इलाकों में भरा पानी और आगे तक बढ़ गया। शाम तक आबादी के एक बड़े हिस्से तक जलभराव की आशंका है। दारागंज में प्रभावित परिवार जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। दारागंज से नागवासुकि की ओर जाने वाली रिंग रोड पानी में पूरी तरह डूब गई।



छोटा बघाड़ा और सलोरी क्षेत्र में भी पानी पहुंच गया। लोगों ने घरों से सामान समेटना शुरू कर दिया है। रसूलाबाद घाट तक पानी पहुंचने के कारण अंतिम संस्कार प्रभावित हो गए। अब व्यवस्था और आगे की ओर कर दी गई है। घाट पर आने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।



उधर, यमुना नदी भी उफान पर है। गऊघाट, बलुआघाट और बरगदघाट के आसपास के निचले इलाकों में पानी पहुंचने से लोग घरेलू सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे रहे। प्रशासन ने निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वालाें को सतर्क करना शुरू कर दिया है। मुनादी कराकर अलर्ट किया जा रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु से महज 1.074 मीटर और यमुना 1.474 मीटर नीचे है। रविवार की अपेक्षा सोमवार दोपहर तक निचले इलाकों में भरा पानी और आगे तक बढ़ गया। शाम तक आबादी के एक बड़े हिस्से तक जलभराव की आशंका है। दारागंज में प्रभावित परिवार जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। दारागंज से नागवासुकि की ओर जाने वाली रिंग रोड पानी में पूरी तरह डूब गई।छोटा बघाड़ा और सलोरी क्षेत्र में भी पानी पहुंच गया। लोगों ने घरों से सामान समेटना शुरू कर दिया है। रसूलाबाद घाट तक पानी पहुंचने के कारण अंतिम संस्कार प्रभावित हो गए। अब व्यवस्था और आगे की ओर कर दी गई है। घाट पर आने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।उधर, यमुना नदी भी उफान पर है। गऊघाट, बलुआघाट और बरगदघाट के आसपास के निचले इलाकों में पानी पहुंचने से लोग घरेलू सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे रहे। प्रशासन ने निचले इलाकों और नदी किनारे रहने वालाें को सतर्क करना शुरू कर दिया है। मुनादी कराकर अलर्ट किया जा रहा है।

जलभराव का डर, बाशिंदे दरबदर

2 of 5 शहर के कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें जलमग्न। - फोटो : अमर उजाला।

रविवार को थम-थमकर पांच घंटे हुई बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में फिर जलभराव गया। कालिंदीपुरम में शादाब चौराहे से महर्षि स्कूल रोड तक घरों में पानी घुसने से पहले जैसे हालात पैदा हो गए। परेशानी तब और बढ़ गई जब एक बार की बारिश का पानी निकलते ही कुछ ही घंटे में फिर बारिश होने लगती। लगातार ऐसे हालात बनने से कालिंदीपुरम के लोग घर छोड़कर जाने लगे हैं।



स्थानीय लोगों ने बताया कि जलभराव की समस्या से परेशान होकर नाते-रिश्तेदारों के यहां शरण ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग किराये का मकान तलाश रहे हैं। कुछ तो छोड़कर चले भी गए हैं। दिक्कत ये है कि एक बार पानी घर के भीतर भर जाता है तो अगली सुबह सीवर का ढक्कन खोलने पर ही बाहर निकलता है। यह पीड़ा कालिंदीपुरम और आसपास के इलाकों में लगातार बनी हुई है।

तेज बारिश और बढ़ा रही मुसीबत

3 of 5 संगम क्षेत्र का वीआईपी घाट जलमग्न। - फोटो : अमर उजाला।

रविवार को हर घंटे की बारिश लोगों की बेचैनी बढ़ा रही थी। करैलाबाग, इस्लाम नगर, आनंदपुरम जाफरी कॉलोनी, बेनीगंज, राजरूपपुर, कालिंदीपुरम व भावापुर में लोगों के माथे की लकीरें पूरा दिन तनी रहीं। सिर्फ एक घंटे की बारिश में ही नालों का पानी मोहल्लों की गलियों में बहना शुरू हो गया। बारिश बढ़ी तो गलियाें का पानी उफनाकर घरों में पहुंचने लगा।



साउथ मलाका स्थित आजाद स्क्वायर निवासी सिद्धार्थ सौरभ और महेंद्र यादव ने बताया कि तीन दिन से बारिश बराबर हो रही है। घर में घुटने तक पानी भर गया है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें? एक बार पानी भरने के बाद निकलने में चार से पांच घंटे लग जाते हैं। इसी बीच दोबारा बारिश होने पर पानी फिर भरने लगता है।

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4 of 5 छोटा बघाड़ा के कछारी इलाकों में भरा पानी। - फोटो : अमर उजाला।

शहर के मुख्य मार्ग हुए जलमग्न



लगातार बारिश की वजह से राजरूपपुर पार्षद आवास के आगे, मधवापुर सब्जी मंडी, सीएमपी डिग्री कॉलेज के पास, चिंतामणि रोड, कोठापार्चा, रामबाग, अलोपीबाग, लीडर रोड, हाईकोर्ट पानी टंकी के पास, सुलेम सरायं नेहरू पार्क, रेलवे मुख्यालय डाट पुल के नीचे, मुट्ठीगंज स्थित आर्य कन्या डिग्री कॉलेज के पास, बनर्जी चौराहा व मीरापुर सहित कई इलाकों में पानी भर गया।

जलमग्न हुए मुख्य मार्ग



चौफटका पुल के नीचे, महाराणा प्रताप चौराहा, सीएमपी डिग्री कॉलेज से मधवापुर सब्जी मंडी, मेडिकल चौराहा, बाई का बाग, पत्रिका मार्ग सहित कई मार्गों पर जल भराव हो गया। यहां आवागमन बाधित रहा।

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5 of 5 दारागंज श्मशान घाट जलमग्न हो जाने के कारण अंतिम संस्कार में भी हो रही दिक्कत। - फोटो : अमर उजाला।