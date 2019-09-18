एशिया कप जीतने के बाद अंडर-19 कप्तान पहुंचे ताजनगरी, कोच बोले ध्रुव जैसा शिष्य मिलने पर गर्व

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क्रिकेटर ध्रुव जुरैल
- फोटो : Facebook
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अंडर-19 यूथ एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद कॉलोनी के लोगों ने किया स्वागत
- फोटो : अमर उजाला
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कोच परवेंदर यादव के साथ क्रिकेटर ध्रुव
- फोटो : Facebook
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क्रिकेटर ध्रुव जुरैल
- फोटो : अमर उजाला
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ध्रुव जुरैल
- फोटो : अमर उजाला