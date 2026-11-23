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उन्होंने आरोप लगाया कि ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक बाहर की जर्जर सड़कों के कारण लौट जाते हैं। जीएसटी और सरकारी नीतियों से आगरा के लघु उद्योगों की कमर टूट गई है। कारखाने बंद हो रहे हैं और जूता कारीगर बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बसपा सरकार जाने के बाद पिछले 14 वर्षों से आगरा का विकास रुका हुआ है।





आगरा के एत्मादपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने आगरा के पूर्व जनप्रतिनिधियों पर तंज कसा। उन्होंने स्थानीय राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि आगरा से कई बड़े नाम हाथी (बसपा) पर सवार होकर विधानसभा और लोकसभा पहुंचे लेकिन पद मिलते ही वे आगरा की धरती से गुम हो गए, जिससे शहर का विकास पिछड़ गया।

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एनकाउंटर पर उठाए सवाल

प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि थानों में प्राथमिकी लिखने के लिए कलम नहीं मिलती लेकिन आरोपी को लंगड़ा कर चलवाने के लिए कैमरा हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने इसे सीरियल की शूटिंग बताते हुए कहा कि बेटियों को वीडियो नहीं, बल्कि सुरक्षा और अदालत से सजा चाहिए। बसपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को पढ़ा-लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा करने के बजाय पांच किलो राशन की कतार में खड़ा रखना चाहती है, ताकि वे अपने अधिकार और आरक्षण का हिसाब न मांग सकें।





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एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और सड़कों के वादे पर कटाक्ष

2024 तक देश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बनाने के वादे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के अगले ही दिन धंस गया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बारिश में बह गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर डॉ. भीमराव अंबेडकर को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस ने दशकों तक एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण का बैकलॉग खाली रखा। पदोन्नति अटकाई और अल्पसंख्यकों को डर दिखाकर सिर्फ वोट लिया।





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शोपीस उपमुख्यमंत्री

आकाश आनंद ने यूपी सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्रियों को शोपीस बताते हुए कहा कि उनके पास बंगला और नेमप्लेट तो है लेकिन फाइलों पर कलम नहीं चलती। व्यंग्य करते हुए कि एक इंजन जनता का काम खींच रहा है और दूसरा विज्ञापन। उन्होंने दावा किया कि मायावती सरकार में जिसे कुर्सी मिली, उसे कलम भी दी गई।





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