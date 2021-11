Young Scientist India: Spacekidz कराने जा रही है यंग साइंटिस्ट इंडिया प्रतियोगित, जानें कैस करना है अप्लाई

प्रतियोगिता को 5 (कृषि, ऐप डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और स्पेस साइंस) हिस्सों में बांटा गया है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले बच्चे को 50 हजार रुपये की इनाम राशि दी जाएगी। वहीं फर्स्ट रनर अप को 30 हजार रुपये और सेकंड रनर अप को 10 हजार रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। इस बात की जानकारी space kidz इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है।



"YOUNG SCIENTIST INDIA COMPETITION 2021-2022"

An innovation competition Open to Young Innovators to help mentor and create unique product / solutions for the Country.

For more details: https://t.co/Gwr6uwHWkv #science #YSI #SKI #NitiAaYog @isro @NITIAayog @hexawaretech pic.twitter.com/aNEPtpMoHH