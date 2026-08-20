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टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
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Keyborad Shortcuts:
हर स्मार्ट यूजर को पता होते हैं लैपटॉप के ये 5 कीबोर्ड शॉर्टकट्स, क्या जानते हैं आप?
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20 अगस्त 2026
Tips:
एक दिन में फोन को कितनी बार चार्ज करना सेफ होता है? जानिए बैटरी को लंबे समय तक फिट रखने का सही तरीका
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
19 अगस्त 2026
Tech Tips:
फोन का चार्जिंग पोर्ट क्यों हो जाता है ढीला? इन गलतियों से बचें, वरना बढ़ सकती है परेशानी
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
19 अगस्त 2026
काम की बात:
Google Chrome में सेव पासवर्ड कैसे देखें? मोबाइल और कंप्यूटर पर मिनटों में ऐसे करें चेक
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
18 अगस्त 2026
Tech Tips:
5G पर तेजी से खत्म हो रहा है डेटा और बैटरी? इन सेटिंग्स को बदलते ही काफी हद तक दूर होगी परेशानी
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
11 अगस्त 2026
Smart TV Tips:
नया Smart TV ऑन करते ही बदल लें ये 6 सेटिंग्स, बेहतर हो जाएगा व्यूइंग एक्सपीरियंस
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
11 अगस्त 2026
5G Network:
आपके शहर में Jio, Airtel या Vi का 5G है या नहीं? घर बैठे ऐसे चेक करें नेटवर्क कवरेज
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
10 अगस्त 2026
Tech Tips:
USB ड्राइव के बिना फाइल ट्रांसफर कैसे करें? जानें 5 आसान तरीके, बड़ी फाइल भी मिनटों में होगी शेयर
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
10 अगस्त 2026
Google Messages Gemini AI:
गूगल मैसेजेस में जेमिनी का इस्तेमाल कैसे करें? जानें सबसे आसान तरीका
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
9 अगस्त 2026
WiFi Tips:
बार-बार कनेक्शन बदलने पर भी स्लो है Wi-Fi? राउटर की यह गलती हो सकती है बड़ी वजह, ऐसे बढ़ाएं स्पीड
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
8 अगस्त 2026
YouTube Music:
यूट्यूब म्यूजिक की आवाज अब लगेगी और दमदार, आज ही बदलें ये सेटिंग; सुनें हाई क्वालिटी में गाने
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8 अगस्त 2026
Instagram Bio Links:
इंस्टाग्राम बायो में एक साथ कैसे जोड़ें पांच लिंक? जानें सबसे आसान तरीका
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
8 अगस्त 2026
Laptop Care Tips:
बारिश में नमी से खराब हो सकता है लैपटॉप, डिवाइस को सेफ रखने के लिए आज ही अपनाएं ये सात तरीके
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
8 अगस्त 2026
Waterproof Phone Check:
कितना वॉटर-रेसिस्टेंट है आपका स्मार्टफोन? जानें IP रेटिंग चेक करने के सबसे आसान तरीके
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
7 अगस्त 2026
Tech Tips:
ऑफिस निकलने से पहले Traffic Jam कैसे चेक करें? Google Maps की ये ट्रिक आएगी काम
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7 अगस्त 2026
Tech Tips:
लैपटॉप में USB-C पोर्ट है, फिर भी नहीं हो रहा चार्ज? 90% लोग नहीं जानते क्यों होता है ऐसा
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
7 अगस्त 2026
Smartphone Repair Tips:
फोन की इन छोटी दिक्कतों को किया नजरअंदाज, तो बाद में चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत
टेक टिप्स एंड ट्रिक्स
6 अगस्त 2026
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