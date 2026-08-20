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Smartphone Tips:
चार्जिंग पोर्ट ढीला हो गया? फोन में केबल बार-बार निकलती है तो जानें इसकी वजह और बचने का तरीका
टेक डायरी
20 अगस्त 2026
iQOO Z11 भारत में लॉन्च:
7,050mAh की जंबो बैटरी, 144Hz कर्व्ड डिस्प्ले और तगड़े कैमरे के साथ मचाएगा तहलका
टेक डायरी
20 अगस्त 2026
Full HD, 4K या Blu-Ray:
किसमें मिलती है सबसे शानदार पिक्चर क्वालिटी? यहां दूर करें कन्फ्यूजन
टेक डायरी
20 अगस्त 2026
Recharge Plans:
गुपचुप तरीके से 16% तक महंगे हुए मोबाइल रिचार्ज, अक्टूबर-दिसंबर में फिर बढ़ेंगे दाम?
टेक डायरी
20 अगस्त 2026
NASA:
स्पेस स्टेशन में कुकिंग और फैशन शो! नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने साझा की अंतरिक्ष की रोमांचक जिंदगी
टेक डायरी
20 अगस्त 2026
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NASA:
नासा का 30 मिलियन डॉलर का रेस्क्यू मिशन फेल, अंतरिक्ष में ही जलकर खाक होगा 20 साल पुराना 'स्विफ्ट' टेलीस
टेक डायरी
20 अगस्त 2026
चैटजीपीटी का 'टीन मोड' लॉन्च:
अब बच्चे चैटबॉट से सीधे कॉपी नहीं कर पाएंगे होमवर्क, गलत कंटेंट से भी बचाएगा
टेक डायरी
20 अगस्त 2026
Children Screen Time:
बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं टेक दिग्गज, फिर दुनिया को इसकी लत क्यों लग रही?
टेक डायरी
20 अगस्त 2026
मेटा पर नया आरोप:
व्हिसलब्लोअर का दावा- कंपनी के आंकड़ों से 400 गुना ज्यादा किशोरों ने देखा हानिकारक कंटेंट
टेक डायरी
19 अगस्त 2026
Charles Schawb:
हैदराबाद में चार्ल्स श्वाब ने खोला नया टेक सेंटर, 2027 तक 2,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
टेक डायरी
19 अगस्त 2026
Nvidia:
एआई की राह में अब चिप नहीं, जमीन और बिजली सबसे बड़ी चुनौती; एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने चेताया
टेक डायरी
19 अगस्त 2026
रूस के साइबर हमले से मिली सीख:
अब एआई बचाएगा सैटेलाइट नेटवर्क, सामने आया नया सुरक्षा टूल
टेक डायरी
19 अगस्त 2026
रोबोट ने तोड़ा उसैन बोल्ट का स्पीड रिकॉर्ड:
12.66 मीटर/सेकंड की रफ्तार, 2 मीटर की छलांग लगाकर मचाई सनसनी
टेक डायरी
19 अगस्त 2026
NASA:
नासा ने दिखाया SpaceX रॉकेट की टक्कर का असर, चांद पर बना 18 मीटर का गड्ढा; देखें तस्वीरें
टेक डायरी
19 अगस्त 2026
इंटरनेट पर ‘एआई कचरे’ का अंबार:
फर्जी गाने-वीडियो से परेशान टेक कंपनियां, गले की फांस बने AI टूल
टेक डायरी
19 अगस्त 2026
Traffic Layer:
जलभराव और ट्रैफिक वाले रास्तों से बचाएगा गूगल मैप्स का यह फीचर; देखें कैसे करता है काम?
टेक डायरी
19 अगस्त 2026
मेटा पर सबसे बड़ा मुकदमा शुरू:
हारे तो देंगे 13.4 लाख करोड़ तक हर्जाना; अब किस मुसीबत में फंसी मार्क की कंपनी?
टेक डायरी
19 अगस्त 2026
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